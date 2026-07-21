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کد مطلب 6894353
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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

ترامپ جرات حضور در میان مردم عراق را ندارد

ترامپ جرات حضور در میان مردم عراق را ندارد

باقری کنی معاون شورای امنیت ملی گفت: بچه سوسول نیویورک (ترامپ) حتی جرات حضور در میان مردم کشوری چون عراق را ندارد.

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