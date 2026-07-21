دریافت 10 MB کد مطلب 6894353 https://mehrnews.com/x3cCt6 ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۵ کد مطلب 6894353 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۵ ترامپ جرات حضور در میان مردم عراق را ندارد باقری کنی معاون شورای امنیت ملی گفت: بچه سوسول نیویورک (ترامپ) حتی جرات حضور در میان مردم کشوری چون عراق را ندارد. کپی شد مطالب مرتبط معاریو: تنگه هرمز بزرگترین دستاورد راهبردی تاریخ به نفع ایران است تحلیلگر آمریکایی: ترامپ احساس میکند فریب خورده و به او خیانت شده است فینال ۲۰۲۶ یا رفراندومِ نه به صهیونیسم؟ / یامال، محبوبِ دل توییتریها روزنامه عبری: ادعای تنش میان ترامپ و نتانیاهو نمایشی است اقدام جدید ترامپ علیه کانادا برچسبها علی باقری کنی دونالد ترامپ ترامپ جرج بوش
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