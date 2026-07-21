اقدام جدید ترامپ علیه کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در پاسخ به رفتار «تبعیضآمیز» کانادا با خودروها، نوشیدنیهای الکلی و لبنیات آمریکایی تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر طیف وسیعی از محصولات کانادایی اعمال خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا سه دستور اجرایی را امضا کرد که این تعرفهها را با توجه به قانون تجارت سال ۱۹۳۰ اعمال میکند و اجازه میدهد تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر واردات از کشورهای خاص اعمال شود.
همچنین گزارش شده که این دستورات کالاهایی نظیر مشروبات، چوب هاکی، سیمان و همچنین لبنیات، مبلمان، چوب ماهیگیری، بذر، لباس و کلاه گیس را شامل میشود.
قرار است این تعرفهها از ۱۹ اوت اجرایی شوند. کاخ سفید اعلام کرد که علت گرفته شدن چنین تصمیمی به اقدامات کانادا علیه واردات خودروهای آمریکایی و توقف فروش مشروبات الکلی آمریکا در واکنش به تعرفه های قبلی واشنگتن بر می گردد.
کاخ سفید همچنین خاطرنشان کرد که واردات خودروهای آمریکایی به کانادا در سال گذشته ۲۲ درصد و نوشیدنیهای الکلی ۸۱ درصد کاهش یافته است.
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