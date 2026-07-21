  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

روزنامه عبری: ادعای تنش میان ترامپ و نتانیاهو نمایشی است

روزنامه عبری: ادعای تنش میان ترامپ و نتانیاهو نمایشی است

یک روزنامه عبری زبان به آنچه در رسانه ها در خصوص تنش میان نتانیاهو و ترامپ گزارش شده واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد: روابط میان نتانیاهو و ترامپ بسیار بهتر از آن چیزی است که گفته می شود.

در این گزارش آمده است: بخشی از ادعاها در خصوص تنش و خشم در روابط میان آنها تبلیغاتی و نمایش است.

لازم به ذکر است که مقامات صهیونیست بارها اعلام کرده اند سیاست های جنگ طلبانه این رژیم علیه کشورهای منطقه به ویژه حملات علیه لبنان با هماهنگی و چراغ سبز آمریکا و شخص ترامپ صورت می گیرد.

همچنین آمریکا و اسرائیل در خصوص تجاوز به کشورهای منطقه از جمله ایران دست به تقسیم نقش و تقسیم کار می زنند و در پشت پرده تمام تحرکاتشان را با یکدیگر هماهنگ می کنند.

کد مطلب 6894481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها