روزنامه عبری: ادعای تنش میان ترامپ و نتانیاهو نمایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد: روابط میان نتانیاهو و ترامپ بسیار بهتر از آن چیزی است که گفته می شود.

در این گزارش آمده است: بخشی از ادعاها در خصوص تنش و خشم در روابط میان آنها تبلیغاتی و نمایش است.

لازم به ذکر است که مقامات صهیونیست بارها اعلام کرده اند سیاست های جنگ طلبانه این رژیم علیه کشورهای منطقه به ویژه حملات علیه لبنان با هماهنگی و چراغ سبز آمریکا و شخص ترامپ صورت می گیرد.

همچنین آمریکا و اسرائیل در خصوص تجاوز به کشورهای منطقه از جمله ایران دست به تقسیم نقش و تقسیم کار می زنند و در پشت پرده تمام تحرکاتشان را با یکدیگر هماهنگ می کنند.