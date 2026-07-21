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کد مطلب 6894421
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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

ضربه سنگین ایران به نیروهای آمریکایی

ضربه سنگین ایران به نیروهای آمریکایی

نیویورک تایمز در گزارشی از خسارت گسترده حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد.

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