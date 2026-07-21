دریافت 32 MB کد مطلب 6894421 https://mehrnews.com/x3cCvv ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ کد مطلب 6894421 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ ضربه سنگین ایران به نیروهای آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از خسارت گسترده حملات ایران به پایگاههای آمریکا در اردن خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط هلاکت نظامیان آمریکایی در حمله سپاه به مجتمع الرکبان در اردن بازداشت نظامی سابق ارتش آمریکا به دنبال حادثه در نیویورک شب تلخ دیگر برای رادارهای آمریکا/ انهدام اف-۱۵ در شیلتر توسط سپاه برچسبها نیویورک تایمز ایالات متحده امریکا ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فیلم نوشت
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