شب تلخ دیگر برای رادارهای آمریکا/ انهدام اف-۱۵ در شیلتر توسط سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه شماره ۳۸ از تخریب یک سامانه راداری دفاع موشکی و انهدام یک فروند هواپیمای اف۱۵ آمریکا در داخل شیلتر در پایگاه هوایی «موفق السلطی» اردن خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
ملت عظیمالشأن ایران اسلامی،
رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استعانت از خدای متعال، در ادامه عملیات پاکسازی منطقه از رادارها و سامانههای پدافندی و هموار کردن مسیر حملات موشکی و پهپادی گستردهتر، موفق شدند در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲، طی حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن، یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: «این منطقه جای متجاوزان آمریکایی نیست و ارتش کودککش آمریکا برای پیشگیری از تلفات بیشتر باید منطقه را ترک کنند.»
گزارش تکمیلی این عملیات تنبیهی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
گفتنی است، پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن به عنوان یکی از مراکز کلیدی لجستیک و استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه شناخته میشود که در عملیاتهای اخیر هدف حملات دقیق موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
نظر شما