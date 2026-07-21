هلاکت نظامیان آمریکایی در حمله سپاه به مجتمع الرکبان در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه شماره ۴۰ از هلاکت تعدادی از سربازان ارتش آمریکا در هدف قرار گرفتن مجتمع محل استقرار آنان در منطقه الرکبان اردن خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی،

رزمندگان هوافضای سپاه با دعای خیر شما، عملیات تنبیهی علیه دشمن آمریکایی را با موفقیت ادامه می‌دهند. در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲، با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه الرکبان اردن، تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.

در این اطلاعیه با اشاره به اظهارات وزیر جنگ آمریکا آمده است: «وزیر جنگ آمریکا که خود یک جنایتکار جنگی است، این کشته‌ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است.»

سپاه پاسداران در ادامه تأکید کرده است: «بدانند در قاموس هیچ ملتی، نظامیان بزدلی را که سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم استفاده می‌کنند، قهرمان نمی‌خوانند. آزادی‌خواهان جهان به زودی این جنایتکاران جنگی را به سزای عملشان خواهند رساند.»

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

گفتنی است، منطقه الرکبان در نزدیکی مرز سوریه و اردن، یکی از پایگاه‌های غیررسمی حضور نظامیان آمریکایی در غرب آسیا محسوب می‌شود که در عملیات‌های اخیر نیروهای مسلح ایران، بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.