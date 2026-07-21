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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

بازداشت نظامی سابق ارتش آمریکا به دنبال حادثه در نیویورک

بازداشت نظامی سابق ارتش آمریکا به دنبال حادثه در نیویورک

به دنبال وقوع آتش سوزی نزدیک یکی از ساختمان های فدرال آمریکا نظامی سابق ارتش این کشور بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مسئولان آمریکایی اعلام کردند که یک نظامی سابق ارتش این کشور به اتهام آتش افروزی خارج از ساختمان دادگاه مهاجرت و دیگر دفاتر دولتی در نیویورک بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، اندرو اراباکا در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و بازجویی ها از وی آغاز شده است.

مسئولان آمریکایی همچنین اعلام کردند که اراباکا مسلح بوده و قصد آسیب زدن به مردم را داشته است. وی انواع سلاح ها از جمله چاقو، چکش، ساتور و تفگ بادی با خود همراه داشت.

شب گذشته رسانه ها خبر دادند که صدای انفجار و درگیری در نزدیکی یک ساختمان فدرال در شهر نیویورک آمریکا شنیده شد. ساختمان مذکور به‌ طور کامل تخلیه شده و نیروهای امنیتی به محل حادثه اعزام شدند.

پلیس نیویورک نیز خبر داد که از تردد افراد نزدیک این ساختمان جلوگیری می کند.

کد مطلب 6894349

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