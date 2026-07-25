کد مطلب 6898322 https://mehrnews.com/x3cF76 ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ کد مطلب 6898322 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا عراق معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نرخ تقریبی جابهجایی زائران اربعین از مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به مقصد نجف و کربلا با انواع وسایل نقلیه را اعلام کرد. کپی شد مطالب مرتبط پیگیری های مهر برای برقراری پرواز اربعین از خراسان جنوبی نتیجه داد چراغ سبز شورای شهر تهران به حذف عوارض بلیت زائران اربعین معمای فروش بلیت قطار اربعین؛ بلیتها زودتر از دسترسی زائران تمام شد پیشبینی استقرار ۴۰ موکب در «دلدادگان حسینی» قزوین برچسبها اربعین حسینی اربعین 1405 قیمت بلیط قطار
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