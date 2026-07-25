نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا عراق

معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نرخ تقریبی جابه‌جایی زائران اربعین از مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به مقصد نجف و کربلا با انواع وسایل نقلیه را اعلام کرد.