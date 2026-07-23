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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۰

پیگیری های مهر برای برقراری پرواز اربعین از خراسان جنوبی نتیجه داد

پیگیری های مهر برای برقراری پرواز اربعین از خراسان جنوبی نتیجه داد

بیرجند- انعکاس مطالبه مردم استان خراسان جنوبی برای برقراری پرواز اربعین در خبرگزاری مهر به نتیجه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر خراسان جنوبی در تاریخ ۲۸ تیرماه گزارشی با عنوان «وضعیت نامشخص پروازهای اربعین از خراسان جنوبی» منتشر و در آن گلایه های مردم از این موضوع را مطرح کرد.

خبرگزاری مهر بر حسب وظیفه رسانه ای خود این موضوع را به نتیجه رساندن پیگیری کرد و در نهایت روز گذشته خبرهایی از برقراری این پروازها را دریافت کرد.

سید علی‌اکبر سیدی، مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر برقراری این پروازها را تأیید کرد و گفت: نخستین پرواز روز پنج شنبه اول مرداد انجام می شود و تمامی این پروازها با استفاده از هواپیمای ایرباس A۳۱۹ انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: هواپیما ساعت ۱۹:۴۵ وارد فرودگاه بیرجند شده و ساعت ۲۰:۴۵ این فرودگاه را به مقصد نجف اشرف ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دومین پرواز روز شنبه دهم مردادماه برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: که ورود هواپیما به فرودگاه بیرجند ساعت ۰۸:۰۰ و پرواز به مقصد نجف اشرف ساعت ۰۹:۰۰ خواهد بود، ادامه داد: سومین پرواز نیز روز پنج‌شنبه پانزدهم مردادماه انجام می‌شود.

سیدی افزود: هواپیما ساعت ۱۳:۱۵ وارد فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند شده و ساعت ۱۴:۱۵ به مقصد فرودگاه نجف اشرف پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی تصریح کرد: امسال ۶ پرواز شامل سه پرواز رفت و سه پرواز برگشت در مسیر بیرجند ـ نجف ـ بیرجند از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند برنامه‌ریزی شده است.

سیدی با اشاره به اینکه پرواز اربعین یکی از مطالبات به حق مردم خراسان جنوبی بوده است، بیان کرد: امیدواریم که بابرقراری این پروازها بتوانیم پرواز سهل تر و آسان تری را برای مردم استان و علاقمندان به سید و سالار شهیدان قراهم کنیم.

وی یادآور شد: مردم از درگاه های شناخته شده و معتبر فروش بلیط می توانند نسبت به خرید اقدام کنند.

کد مطلب 6896600

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