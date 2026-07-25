به گزارش خبرنگار مهر، علی جلیلوند صبح شنبه در جمع اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های اربعین امسال اظهار کرد: با توجه به ماهیت زیارت اربعین و حضور میلیون‌ها زائر در مسیر کربلای معلی، تصمیم بر آن شد که در شهر قزوین نیز برنامه‌ای برگزار شود تا مردم بتوانند حال و هوای پیاده‌روی اربعین را در شهر خود تجربه کنند.

وی افزود: هدف این است که فضای شهر در روز اربعین، با استقرار موکب‌ها و خدمت‌رسانی مردمی، به فضایی شبیه مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا تبدیل شود و مردم در قالب خدمت، حضور و مشارکت، خود را همراه کاروان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) احساس کنند.

جلیلوند با بیان اینکه برنامه «دلدادگان حسینی» وارد پنجمین سال برگزاری خود شده است، گفت: البته در سال‌های گذشته نیز در نقاط مختلف استان، پیاده‌روی‌های مردمی برگزار می‌شد، اما شکل‌گیری «دلدادگان حسینی» با هدف ساماندهی، تمرکز خدمات و واگذاری امور به مردم صورت گرفت.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه، تحقق گفتمان واگذاری امور به مردم است؛ همان موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است. مردم در نظام اسلامی تنها نقش رأی‌دهنده ندارند، بلکه باید در عرصه تصمیم‌سازی و اجرا نیز نقش‌آفرین باشند و «دلدادگان حسینی» نمونه‌ای از این مشارکت مردمی است.

دبیر مردمی برنامه «دلدادگان حسینی» با اشاره به برنامه‌های امسال اظهار کرد: در مسیر پیاده‌روی، خدمات متنوع فرهنگی، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، خدمات سلامت، امدادی، پذیرایی و سایر خدمات مورد نیاز شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد تا فضای اربعینی هرچه بیشتر در شهر قزوین شکل بگیرد.

وی با اشاره به روند ثبت‌نام موکب‌ها افزود: ثبت‌نام موکب‌ها به پایان رسیده و پس از بررسی نهایی، آمار قطعی اعلام خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ موکب در برنامه امسال حضور داشته باشند. با وجود افزایش قابل توجه هزینه‌ها، تلاش شده است تعداد موکب‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یابد و خدمات گسترده‌تری به مردم ارائه شود.

جلیلوند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال را تشکیل کارگروه ویژه بانوان عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور پررنگ بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، برای نخستین‌بار دبیر بانوان از میان فعالان هیئت‌های مذهبی انتخاب شده و مدیریت برخی بخش‌ها از جمله حوزه کودک و نوجوان به بانوان سپرده شده است.

وی افزود: بانوان همواره در عرصه خدمت‌رسانی نقش‌آفرین بوده‌اند و امسال تلاش شده است این ظرفیت به شکل سازمان‌یافته‌تری در برنامه «دلدادگان حسینی» به کار گرفته شود.

دبیر مردمی برنامه «دلدادگان حسینی» از راه‌اندازی «موکب‌های خانوادگی» به عنوان یکی از ابتکارات امسال یاد کرد و گفت: بسیاری از خانواده‌ها علاقه‌مند بودند در خدمت‌رسانی اربعین مشارکت کنند اما امکان برپایی موکب مستقل را نداشتند؛ از این‌رو شرایطی فراهم شده است تا هر خانواده متناسب با توان خود، حتی با توزیع شربت یا پذیرایی ساده، در این حرکت مردمی سهیم شود.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان برای حضور در موکب‌های خانوادگی می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سامانه ۰۹۰۲۲۸۲۰۷۸۶ آمادگی خود را اعلام کنند تا هماهنگی‌های لازم برای حضور آنان انجام شود.

جلیلوند همچنین از اجرای برنامه‌ای ویژه برای نوجوانان خبر داد و گفت: امسال بخشی از مسئولیت‌های اجرایی به نوجوانان سپرده خواهد شد تا آنان در عمل، کار تشکیلاتی، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی را تجربه کنند.

وی افزود: برای این منظور «کاروان نوجوانان الی‌الله» تشکیل شده و نوجوانان علاقه‌مند می‌توانند از طریق شماره ۰۹۱۹۱۸۱۴۱۱۶ برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کنند.

دبیر مردمی برنامه «دلدادگان حسینی» با اشاره به برگزاری برنامه‌های اربعین در سراسر استان گفت: تمامی شهرستان‌ها و بخش‌های استان، متناسب با ظرفیت‌ها و سنت‌های خود، برنامه‌های ویژه اربعین را برگزار خواهند کرد و برای هر شهرستان نیز در کنار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، یک دبیر مردمی تعیین شده است.

وی افزود: برنامه اصلی شهر قزوین نیز همچون سال‌های گذشته در روز اربعین برگزار خواهد شد و جزئیات زمان و مسیر آن از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی اطلاع‌رسانی می‌شود.