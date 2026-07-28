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کد مطلب 6901547
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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰ لیتر کاهش یافت

سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰ لیتر کاهش یافت

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: در بنزین سهمیه ای تغییر قیمت نخواهیم داشت اما سهمیه دوم از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافت.

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