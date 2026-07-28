دریافت 54 MB کد مطلب 6901547 https://mehrnews.com/x3cGsV ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸ کد مطلب 6901547 فیلم سیاست فیلم سیاست ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸ سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰ لیتر کاهش یافت مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: در بنزین سهمیه ای تغییر قیمت نخواهیم داشت اما سهمیه دوم از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافت. کپی شد مطالب مرتبط بازار خودرو در محاصره تورم و رکود؛ تحلیل قیمتها در هفته نخست مرداد سخنگوی دولت: برخی سیاستهای صداوسیما به وحدت ملی ما آسیب می زند سخنگوی دولت: تصمیم جدیدی برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته نشد سامانه هوشمند انرژی، قاچاق فرآوردههای نفتی را مهار میکند برچسبها بنزین قیمت بنزین پمپ بنزین سهمیه بندی بنزین
نظر شما