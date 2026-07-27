به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع، با اشاره به موضوع راهاندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی بیان کرد: وزارت نفت مکلف است سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی را با دو بخش «بانک اطلاعات و داده» و «نصب دستگاههای سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله، مخازن، انبارها و سایر مجاری صنعت نفت ایجاد کند تا امکان پایش و رصد لحظهای جریان نفت خام، گاز، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی، فرآوردههای گازی و محصولات پتروشیمی از مرحله برداشت و تولید تا انتقال، ذخیرهسازی، مصرف و صادرات فراهم شود.
بر اساس اعلام وزارت نفت، وی افزود: اجرای این سامانه میتواند به افزایش شفافیت در زنجیره انرژی کشور، ارتقای نظارت، کاهش خطاهای آماری، جلوگیری از هدررفت منابع، مقابله با قاچاق و انحراف فرآوردهها و همچنین تصمیمگیری دقیقتر در حوزه سیاستگذاری انرژی کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تحقق دولت هوشمند و حکمرانی دادهمحور در بخش انرژی نیازمند تکمیل چنین زیرساختهایی است، تصریح کرد: امروز استفاده از سامانههای هوشمند و برخط، یکی از الزامهای مدیریت منابع ملی است و هر میزان که اطلاعات دقیقتر و بهروزتری در اختیار دستگاههای مسئول قرار گیرد، امکان برنامهریزی و نظارت نیز افزایش خواهد یافت.
زارع تأکید کرد: وزارت نفت تاکنون اقدامهای مناسبی در توسعه زیرساختهای اطلاعاتی خود انجام داده است.
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