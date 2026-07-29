دریافت 58 MB کد مطلب 6902830 https://mehrnews.com/x3cGZ6 ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱ کد مطلب 6902830 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱ حال و هوای اربعینی حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) تصاویری متفاوت از حال و هوای زائرین و حرم مطهر امیرالمؤمنین در ایام زیارت اربعین را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اطلاعیه مهم ایرانایر برای مسافران نجف؛ ساعت پرواز ۵۳۲۷ تغییر کرد کاهش ۸۵ درصدی جانباختگان تصادفات جادهای در ایام اربعین فعالیت «قرارگاه ۱۸ ایران پیروز» شهرداری تهران بعد از اربعین برچسبها امیرالمومنین(ع) حرم امیرالمؤمنین(ع) اربعین 1405
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