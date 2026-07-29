دریافت 58 MB
کد مطلب 6902830
  1. فیلم
  2. دین و آیین
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

حال و هوای اربعینی حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)

حال و هوای اربعینی حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)

تصاویری متفاوت از حال و هوای زائرین و حرم مطهر امیرالمؤمنین در ایام زیارت اربعین را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید