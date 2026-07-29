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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

کاهش ۸۵ درصدی جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای در ایام اربعین

کاهش ۸۵ درصدی جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای در ایام اربعین

اهواز - فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از خروج دو میلیون زائر از مرزهای کشور در امنیت کامل خبر داد و گفت: با وجود حجم بالای ترددها، تعداد جان‌باختگان تصادفات ۸۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از علاقه‌مندان به زیارت اباعبدالله الحسین (ع) در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و قریب به دو میلیون زائر با امنیت و آرامش از مرزهای کشور خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار نفر از زائران نیز تا این لحظه به میهن بازگشته‌اند، افزود: موج بازگشت زائران به‌تدریج در حال قوت گرفتن است و بستر استقبال شایسته از آنان بر اساس طرح‌های از پیش تعیین‌شده فراهم شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین وظیفه پلیس تأمین امنیت است، تصریح کرد: در طول این مدت، تردد دو میلیون زائر بدون هیچ‌گونه مشکل امنیتی انجام شد و در این حوزه کوچک‌ترین مسئله‌ای رخ نداد.

سردار شرفی در تشریح اقدامات پلیس در حوزه خدمات مسافرتی عنوان کرد: بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره سند مسافرتی در قالب گذرنامه عادی، زیارتی و سند خادم میان متقاضیان ایرانی و اتباع خارجی توزیع شد.

وی با اشاره به ابتکار عمل پلیس در ارائه خدمات میدانی خاطرنشان کرد: امسال همکاران ما با حضور در تجمعات مردمی و معابر، به‌صورت چهره‌به‌چهره اسناد مسافرتی را به متقاضیان تقدیم کردند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه از شناسایی و دستگیری قریب به یک هزار و ۵۰۰ نفر از مجرمان خبر داد و افزود: با هوشیاری پلیس، از وقوع هرگونه جرم علیه زائران جلوگیری به عمل آمد.

وی در تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌ها اظهار کرد: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون، بالغ بر ۵۲ میلیون بار تردد خودرویی به سمت استان‌های مرزی ثبت شده است و با وجود این حجم تردد، تصادفات فوتی ۷۵ درصد و تعداد جان‌باختگان نیز ۸۵ درصد کاهش یافته است.

سردار شرفی یادآور شد: در بخش تصادفات جرحی و تعداد مجروحان نیز به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در پایان گفت: در حال حاضر بهترین شرایط از نظر روان‌سازی ترافیک، ارائه خدمات گذرنامه و سهولت تردد برای زائران فراهم است و رضایت کامل آنان از عملکرد خادمان اربعین مشهود است.

کد مطلب 6902815

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