به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از علاقه‌مندان به زیارت اباعبدالله الحسین (ع) در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و قریب به دو میلیون زائر با امنیت و آرامش از مرزهای کشور خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار نفر از زائران نیز تا این لحظه به میهن بازگشته‌اند، افزود: موج بازگشت زائران به‌تدریج در حال قوت گرفتن است و بستر استقبال شایسته از آنان بر اساس طرح‌های از پیش تعیین‌شده فراهم شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین وظیفه پلیس تأمین امنیت است، تصریح کرد: در طول این مدت، تردد دو میلیون زائر بدون هیچ‌گونه مشکل امنیتی انجام شد و در این حوزه کوچک‌ترین مسئله‌ای رخ نداد.

سردار شرفی در تشریح اقدامات پلیس در حوزه خدمات مسافرتی عنوان کرد: بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره سند مسافرتی در قالب گذرنامه عادی، زیارتی و سند خادم میان متقاضیان ایرانی و اتباع خارجی توزیع شد.

وی با اشاره به ابتکار عمل پلیس در ارائه خدمات میدانی خاطرنشان کرد: امسال همکاران ما با حضور در تجمعات مردمی و معابر، به‌صورت چهره‌به‌چهره اسناد مسافرتی را به متقاضیان تقدیم کردند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه از شناسایی و دستگیری قریب به یک هزار و ۵۰۰ نفر از مجرمان خبر داد و افزود: با هوشیاری پلیس، از وقوع هرگونه جرم علیه زائران جلوگیری به عمل آمد.

وی در تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌ها اظهار کرد: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون، بالغ بر ۵۲ میلیون بار تردد خودرویی به سمت استان‌های مرزی ثبت شده است و با وجود این حجم تردد، تصادفات فوتی ۷۵ درصد و تعداد جان‌باختگان نیز ۸۵ درصد کاهش یافته است.

سردار شرفی یادآور شد: در بخش تصادفات جرحی و تعداد مجروحان نیز به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در پایان گفت: در حال حاضر بهترین شرایط از نظر روان‌سازی ترافیک، ارائه خدمات گذرنامه و سهولت تردد برای زائران فراهم است و رضایت کامل آنان از عملکرد خادمان اربعین مشهود است.