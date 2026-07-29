به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر زمان پرواز شماره ۵۳۲۷ در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به فرودگاه نجف اشرف خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پرواز شماره ۵۳۲۷ که قرار بود امروز چهارشنبه (۷ مرداد) ساعت ۲۱:۲۵ انجام شود، با تغییر برنامه در ساعت ۲۳:۰۰ به مقصد نجف اشرف پرواز خواهد کرد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از مسافران این پرواز خواست با توجه به تغییر ساعت پرواز، برای انجام تشریفات پیش از پرواز در زمان مناسب در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) حضور یابند.