  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

اطلاعیه مهم ایران‌ایر برای مسافران نجف؛ ساعت پرواز ۵۳۲۷ تغییر کرد

اطلاعیه مهم ایران‌ایر برای مسافران نجف؛ ساعت پرواز ۵۳۲۷ تغییر کرد

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از تغییر زمان پرواز شماره ۵۳۲۷ در مسیر تهران - نجف خبر داد و از مسافران خواست با توجه به ساعت جدید پرواز، برای انجام تشریفات به‌موقع در فرودگاه حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر زمان پرواز شماره ۵۳۲۷ در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به فرودگاه نجف اشرف خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پرواز شماره ۵۳۲۷ که قرار بود امروز چهارشنبه (۷ مرداد) ساعت ۲۱:۲۵ انجام شود، با تغییر برنامه در ساعت ۲۳:۰۰ به مقصد نجف اشرف پرواز خواهد کرد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از مسافران این پرواز خواست با توجه به تغییر ساعت پرواز، برای انجام تشریفات پیش از پرواز در زمان مناسب در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) حضور یابند.

کد مطلب 6902816
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها