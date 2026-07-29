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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

فعالیت «قرارگاه ۱۸ ایران پیروز» شهرداری تهران بعد از اربعین

فعالیت «قرارگاه ۱۸ ایران پیروز» شهرداری تهران بعد از اربعین

فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از آغاز به کار «قرارگاه ۱۸ ایران پیروز»، پس از ایام اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کربلایی، با اشاره به اهمیت آمادگی کارکنان در شرایط بحران اظهار داشت: «قرارگاه ایران پیروز » با هدف تجهیز، توانمندسازی و آماده‌سازی کارکنان شهرداری تهران برای مواجهه با تهدیدات نظامی، تروریستی، امدادی و شرایط جنگ و بحران؛ طراحی و راه‌اندازی شده است.

مسئول قرارگاره ایران پیروز افزود: این آموزش‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های «پدافند غیرعامل شهر» پیش‌بینی شده تا تمامی کارکنان، حداقل دانش و مهارت‌های لازم برای حفاظت از خود، همکاران، تجهیزات و زیرساخت‌های شهری را در شرایط اضطراری و بحران کسب کنند.

کربلایی با تأکید بر رویکرد کاربردی این دوره‌ها تصریح کرد: هدف اصلی این قرارگاه، ارتقای سطح آمادگی، مسئولیت‌پذیری و توان واکنش کارکنان در موقعیت‌های حساس است تا مجموعه شهرداری تهران بتواند در شرایط بحرانی، نقش مؤثر و منسجم خود را در حفظ خدمات‌رسانی شهری ایفا کند.

وی همچنین به یکی از دستاوردهای مهم این برنامه اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌ها و مذاکرات انجام‌شده و با همراهی اداره کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری، کلیه آموزش‌های قرارگاه ایران پیروز به عنوان ساعت آموزشی کارکنان معاونت مالی و اقتصاد شهری محاسبه شده و در میزکار آموزشی آنان درج خواهد شد.

کربلایی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ارتقای توانمندی و آمادگی کارکنان در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، آورده آموزشی مؤثری نیز برای همکاران معاونت مالی و اقتصاد شهری به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 6902786
حبیب احسنی پور

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