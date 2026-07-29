فعالیت «قرارگاه ۱۸ ایران پیروز» شهرداری تهران بعد از اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کربلایی، با اشاره به اهمیت آمادگی کارکنان در شرایط بحران اظهار داشت: «قرارگاه ایران پیروز » با هدف تجهیز، توانمندسازی و آمادهسازی کارکنان شهرداری تهران برای مواجهه با تهدیدات نظامی، تروریستی، امدادی و شرایط جنگ و بحران؛ طراحی و راهاندازی شده است.
مسئول قرارگاره ایران پیروز افزود: این آموزشها به عنوان بخشی از برنامههای «پدافند غیرعامل شهر» پیشبینی شده تا تمامی کارکنان، حداقل دانش و مهارتهای لازم برای حفاظت از خود، همکاران، تجهیزات و زیرساختهای شهری را در شرایط اضطراری و بحران کسب کنند.
کربلایی با تأکید بر رویکرد کاربردی این دورهها تصریح کرد: هدف اصلی این قرارگاه، ارتقای سطح آمادگی، مسئولیتپذیری و توان واکنش کارکنان در موقعیتهای حساس است تا مجموعه شهرداری تهران بتواند در شرایط بحرانی، نقش مؤثر و منسجم خود را در حفظ خدماترسانی شهری ایفا کند.
وی همچنین به یکی از دستاوردهای مهم این برنامه اشاره کرد و گفت: با پیگیریها و مذاکرات انجامشده و با همراهی اداره کل برنامهریزی و سرمایه انسانی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری، کلیه آموزشهای قرارگاه ایران پیروز به عنوان ساعت آموزشی کارکنان معاونت مالی و اقتصاد شهری محاسبه شده و در میزکار آموزشی آنان درج خواهد شد.
کربلایی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ارتقای توانمندی و آمادگی کارکنان در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، آورده آموزشی مؤثری نیز برای همکاران معاونت مالی و اقتصاد شهری به همراه خواهد داشت.
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