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کد مطلب 6908702
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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

لحظاتی از اربعین ۱۴۰۵ در حرم مطهر امیرالمؤمنین

لحظاتی از اربعین ۱۴۰۵ در حرم مطهر امیرالمؤمنین

حال و هوای حرم مطهر علوی از چایخانه تا صحن و عزاداری مردم در اربعین ۱۴۰۵ را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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