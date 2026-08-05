دریافت 53 MB کد مطلب 6908702 https://mehrnews.com/x3cKrW ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳ کد مطلب 6908702 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳ لحظاتی از اربعین ۱۴۰۵ در حرم مطهر امیرالمؤمنین حال و هوای حرم مطهر علوی از چایخانه تا صحن و عزاداری مردم در اربعین ۱۴۰۵ را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط چرا نجف مهمترین نقطه برنامهریزی سفر اربعین است؟ رونمایی از «قرآن زعفرانی»؛ کهنترین نسخه کامل و مورخ با ترجمه فارسی تشییع باشکوه رهبر معظم انقلاب در نجف کمر دشمنان امت اسلامی را شکست برچسبها اربعین حسینی اربعین 1405 امیرالمومنین(ع) آستان علوی
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