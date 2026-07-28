به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از زائران، نجف را تنها آغاز مسیر پیاده‌روی اربعین می‌دانند؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخش مهمی از کیفیت سفر اربعین، به تصمیم‌هایی بستگی دارد که پیش از ورود به این شهر گرفته می‌شود.

پیش از حرکت، بهتر است تنها برای لوازم و وسایل مورد نیاز در سفر اربعین برنامه‌ریزی نکنید. مشخص بودن اسکان در نجف، انتخاب ساعات خنک‌تر شب برای پیاده‌روی، نوشیدن منظم آب، استراحت در زمان مناسب و آشنایی با نزدیک‌ترین موکب در نجف و درمانگاه‌ها، می‌تواند از خستگی و اتلاف زمان در روزهای شلوغ اربعین جلوگیری کند. همچنین اگر با کودکان، سالمندان یا افراد دارای شرایط خاص سفر می‌کنید، استفاده از دستبند یا کارت شناسایی و آشنا کردن آن‌ها با مراکز گمشدگان، اقدامی ساده اما مؤثر برای افزایش آرامش سفر است.

دسترسی سریع به این اطلاعات، به زائر کمک می‌کند زمان کمتری را صرف جست‌وجوی خدمات کند و فرصت بیشتری برای زیارت حرم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و ادامه مسیر پیاده‌روی داشته باشد.

از این رو اطلاعات مربوط به اسکان نجف، مهمانسراها، مواکب، درمانگاه‌ها، حمل‌ونقل و مراکز گمشدگان در راهنمای زائر اربعین آستان مقدس علوی به‌صورت یکجا گردآوری شده و از طریق وب‌سایت و ربات بله در دسترس زائران قرار دارد.