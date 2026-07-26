تشییع باشکوه رهبر معظم انقلاب در نجف کمر دشمنان امت اسلامی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر. آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با سید عیسی خرسان تولیت آستان مقدس علوی، ضمن تشکر از برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مقام معظم رهبری در نجف اشرف و همکاری عتبه علویه در این خصوص، به ویژه از تدبیر حضور معنادار طلاب و فضلا و علمای حوزه نجف در مراسم تشییع تقدیر کرد .



مدیر حوزه‌های علمیه تشییع مقام معظم رهبری در عراق را تثبیت کننده وحدت دو ملت و دو حوزه قم و نجف، و مرحله ای نوین در وحدت جبهه مقاومت و امت اسلامی و مایه شکستن کمر دشمنان امت دانست و از تلاش‌ها و همکاری‌ها و مدیریت شایسته عتبه علوی در برگزاری مراسم معجزه گونه سپاسگزاری نمود.



وی بیان کرد: این تشییع مثال زدنی نشان از وحدت و همدلی دو ملت ایران و عراق و نیز تکریم جایگاه فقاهت و مرجعیت در میان مردم عزیز عراق بود و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.



آیت الله اعرافی در ادامه به ضرورت همکاری های مشترک در زمینه‌های گوناگون علمی و فرهنگی تاکید نمودند و با پاس از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه ثبت و و ضبط تاریخ نجف اشرف به ویژه بزرگان این شهر و نیز بیان تراث دینی و مذهبی این شهر بزرگ، تالیف موسوعه ای جامع و علمی درباره بزرگان حوزه نجف اشرف را مطرح کرد.



سید عیسی خرسان نیز در این دیدار با تاکید بر همگرایی دو ملت و لزوم تکریم بزرگان و مراجع عظام تقلید اظهار کرد: در شهادت امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای ما نیز به سوگ نشستیم و داغدار این رنج عظیم هستیم و اقدامات عتبه وظیفه دینی و انسانی ما بوده است.



وی همچنین بر گسترش تعاملات میان حوزه علمیه قم و عتبه علویه تاکید نمود.



در پایان لوح سپاس از همکاری‌های مدیریت و کارکنان آستان مقدس علوی توسط آیت الله اعرافی به جناب خرسان اهدا گردید.