دریافت 4 MB کد مطلب 6911887 https://mehrnews.com/x3cLLW ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶ کد مطلب 6911887 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶ فوت ۲۱۸ نفر ناشی از مسمومیت با گازمونواکسید کربن مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ۲۱۸ نفر فوتی بر اثر استنشاق گاز CO۲ داشتیم. کپی شد مطالب مرتبط ۳۱۱ نفر غرق شدگی در سه ماه اول سال ۱۴۰۵ افزایش ۲.۳ درصدی جانباختگان تصادفات؛ ۴۹۶۷ فوتی در ۳ ماه اورژانس: حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد یک فوتی و ۵ مصدوم داشت جزئیاتی جدید از پرونده قتل داریوش مهرجویی اعلام شد ۲ حادثه موتورسیکلت در اصفهان و نجفآباد ۷ مصدوم داشت برچسبها مسمومیت مسمومیت گاز سازمان پزشکی قانونی
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