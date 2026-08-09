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کد مطلب 6911887
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

فوت ۲۱۸ نفر ناشی از مسمومیت با گازمونواکسید کربن

فوت ۲۱۸ نفر ناشی از مسمومیت با گازمونواکسید کربن

مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ۲۱۸ نفر فوتی بر اثر استنشاق گاز CO۲ داشتیم.

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