عباس عابدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۲ مورد زمین‌خوردن موتورسیکلت در شهرستان‌های اصفهان و نجف‌آباد، در مجموع هفت مصدوم برجا گذاشت.

وی ادامه داد: نخستین حادثه ساعت ۲۱:۱۹ در بهارستان، خیابان الفت غربی رخ داد که در آن سه مرد ۱۹ ساله مصدوم شدند. به گفته او، برای این حادثه یک واحد عملیاتی اورژانس اعزام شد و مصدومان به بیمارستان الزهرا(س) انتقال یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: دومین حادثه نیز ساعت ۲۱:۱۳ در نجف‌آباد، گلدشت، خیابان منتظری، روبه‌روی مسجد ولیعصر(عج) به وقوع پیوست که بر اثر آن چهار کودک ۲ تا ۱۰ ساله مصدوم شدند. عابدی گفت این مصدومان نیز با یک واحد عملیاتی اورژانس به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شدند.

عابدی با بیان اینکه در هر دو حادثه مورد فوتی گزارش نشده است، بر لزوم رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی هنگام تردد با موتورسیکلت تأکید کرد.