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کد مطلب 6912243
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

پزشکیان: دشمنان می دانند چه کسانی را ترور می کنند

پزشکیان: دشمنان می دانند چه کسانی را ترور می کنند

رئیس جمهور پزشکیان گفت: دشمنان می دانند چه کسانی را ترور می کنند؛آدمهایی که گره گشا و حلال مشکلات هستند.

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