دریافت 3 MB کد مطلب 6912243 https://mehrnews.com/x3cLVc ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵ کد مطلب 6912243 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵ پزشکیان: دشمنان می دانند چه کسانی را ترور می کنند رئیس جمهور پزشکیان گفت: دشمنان می دانند چه کسانی را ترور می کنند؛آدمهایی که گره گشا و حلال مشکلات هستند. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان:سرمایهگذاری در فناوریهای نوین مانع تحقق تحریمهای دشمنان است رونمایی از فناوری بومی طراحی و تولید ویروسهای هدفمند برای درمان سرطان تقدیر وزیر بهداشت از فعالیتهای مؤثر جهاددانشگاهی در حوزه سرطان برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور ترور
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