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۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۲

حضور بی‌پایان مشهدی‌ها در تجمعات شبانه

حضور بی‌پایان مشهدی‌ها در تجمعات شبانه

مشهد- مردم مشهد با عزمی راسخ و حضوری پرشور، خیابان‌های دیار خورشید را به سنگر همبستگی و بصیرت تبدیل کردند.

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کد مطلب 6957743

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