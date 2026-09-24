https://mehrnews.com/x3d8RM ۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6957743 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۲ حضور بیپایان مشهدیها در تجمعات شبانه مشهد- مردم مشهد با عزمی راسخ و حضوری پرشور، خیابانهای دیار خورشید را به سنگر همبستگی و بصیرت تبدیل کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6957743 کپی شد مطالب مرتبط شکوه «تونل پرچم ایران اسلامی» در مشهد روایت دلدادگی جانفدایان مشهدی در تونل پرچم دویست و هشتمین شب مقاومت مردم لاهیجان در خیابانها دویست و هشتمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد رژه موتورسواران بسیجی در تجمعات شبانه مشهد موج ۲۰۸ به آزادشهر رسید؛ حضور دوباره مردم در اجتماع شبانه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید خراسان رضوی
نظر شما