به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی که امروز یکشنبه ۱۸ مردادماه با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی و جمعی از مسئولان و مدیران این نهاد در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد مهم و اثرگذار است که از ابتدا با هدف پیوند علم و نیازهای کشور شکل گرفت و آنچه برای این نهاد اهمیت دارد، حرکت در مسیر شناسایی مسائل کشور، شناخت دقیق مشکلات، تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی برای حل آنهاست.

وی با بیان اینکه مسائل کشور ثابت نیست و متناسب با شرایط جامعه تغییر می‌کند، افزود: ممکن است در مقطعی موضوع سرطان و درمان آن از مسائل مهم کشور باشد و جهاددانشگاهی نیز در این حوزه اقدامات ارزشمندی انجام دهد؛ همان‌گونه که در حوزه درمان سرطان و سلول‌های بنیادی فعالیت‌های مؤثری داشته است، اما در مقاطع دیگر و در اثر تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی، موضوعاتی مانند آسیب‌های روانی کودکان و سایر آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود.

وزیر بهداشت با اشاره به تنوع مسائل کشور در حوزه‌های مختلف گفت: امروز موضوعاتی همچون ناترازی‌ها، جمعیت، بیماری‌های سرطانی، مهاجرت نخبگان، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در دستور کار جهاددانشگاهی قرار گیرند.

جهاددانشگاهی باید به مسائل روز کشور پاسخ دهد

دکتر ظفرقندی جهاددانشگاهی را به یک بازیکن قوی و توانمند در عرصه ورزش تشبیه کرد و گفت: جهاددانشگاهی باید متناسب با نیاز جامعه در حوزه‌های مختلف نقش ایفا کند؛ ممکن است یک روز مسئله اصلی کشور سرطان باشد و روز دیگر مهاجرت نخبگان. این ویژگی و انعطاف‌پذیری باید در جهاددانشگاهی وجود داشته باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در ایجاد بستر برای بروز ظرفیت‌های علمی کشور اظهار کرد: فراهم کردن زمینه بروز و ظهور استعدادها از ویژگی‌های مهم جهاددانشگاهی است. این نهاد از گذشته مرجع و محلی برای بروز استعدادها و ظرفیت‌هایی بوده که به‌دلیل بروکراسی و مسیرهای پیچیده موجود در دانشگاه‌ها، امکان ظهور و توسعه آنها به‌سادگی فراهم نمی‌شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه سرطان افزود: یکی از نمونه‌های موفق این موضوع، فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه سرطان است. بسیاری از افرادی که امروز از بهترین جراحان سرطان کشور هستند، فعالیت خود را در جهاددانشگاهی آغاز کردند. در این مجموعه، با یکدیگر کار کردیم، کتاب نوشتیم، مسائل را بررسی کردیم و مدل‌های کاری را دنبال کردیم و همین افراد امروز به محل رجوع مردم برای حل مسائل و مشکلات آنان در حوزه سرطان تبدیل شده‌اند.

جهاددانشگاهی بستری برای شکل‌گیری کار تیمی و پرورش جوانان است

وزیر بهداشت همچنین بر اهمیت تقویت روحیه کار تیمی در جهاددانشگاهی تأکید کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم جهاددانشگاهی، فراهم کردن زمینه کار تیمی، به‌ویژه برای جوانان است. دانشگاه همیشه این امکان را برای جوانان فراهم نمی‌کند، اما در جهاددانشگاهی کار تیمی شکل می‌گیرد و افراد در این مسیر دو ویژگی مهم را می‌آموزند؛ یکی صبوری و دیگری جسارت.

ظفرقندی افزود: جوانان باید صبوری و تحمل در مسیر فعالیت را بیاموزند و در عین حال جسارت لازم برای فعالیت و ورود به عرصه‌های جدید را داشته باشند. وقتی صبوری و جسارت با یکدیگر ترکیب شوند، می‌توانند معجزه ایجاد کنند؛ جسارت موجب می‌شود افراد فعالیت‌ها و حرکت‌های جدیدی را آغاز کنند و در کنار آن، صبوری کمک می‌کند این مسیر را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهند.

وی با اشاره به برخی عرصه‌های پیشتازی جهاددانشگاهی در کشور اظهار کرد: جهاددانشگاهی در برخی حوزه‌ها پیشتاز بوده و اقدامات مهمی انجام داده است؛ از جمله در زمینه درمان ناباروری، تأمین و گسترش نیازهای اساسی کشور، فعالیت‌های فرهنگی و همچنین حوزه سلول‌های بنیادی و سرطان که در نهایت به ارتقای سلامت مردم منجر شده است.

وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط جهاددانشگاهی با جامعه و مردم گفت: امیدواریم پیوند میان جهاددانشگاهی و مردم هر روز مستحکم‌تر شود و این ارتباط بر پایه توانمندی‌های علمی و حل مسائل واقعی جامعه توسعه پیدا کند.