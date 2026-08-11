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کد مطلب 6913845
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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳

تاج: لیگ برتر فوتبال با تماشاگر برگزار خواهد شد

تاج: لیگ برتر فوتبال با تماشاگر برگزار خواهد شد

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران با تماشاگر برگزار خواهد شد.

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