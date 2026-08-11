دریافت 3 MB کد مطلب 6913845 https://mehrnews.com/x3cMzT ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳ کد مطلب 6913845 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳ تاج: لیگ برتر فوتبال با تماشاگر برگزار خواهد شد مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران با تماشاگر برگزار خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط تعجب یک رسانه از بازگشت غیرمنتظره علیرضا جهانبخش به فوتبال هلند مستندی درباره فوتبال مس رفسنجان؛ تاریخ از دریچه فوتبال روایت میشود روزنامههای ورزشی سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ برچسبها مهدی تاج فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران
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