تعجب یک رسانه از بازگشت غیرمنتظره علیرضا جهانبخش به فوتبال هلند

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه اکسلسیور روتردام هلند روز گذشته از جذب علیرضا جهانبخش خبر داد تا این بازیکن ۳۲ ساله بار دیگر به فوتبال هلند بازگردد. جهانبخش با امضای قراردادی یک‌ساله به این تیم پیوسته و قراردادش قابلیت تمدید برای یک فصل دیگر را نیز دارد.

رسانه «Goal» در این رابطه نوشت: به نظر می‌رسد حضور جهانبخش در اکسلسیور روتردام با جدایی قریب‌الوقوع «خیان دِ رِگت» ارتباط دارد. این مهاجم ۲۲ ساله در آستانه انتقال به هولشتاین کیل با مبلغی حدود ۲ میلیون یورو قرار دارد و جدایی او یک جای خالی در خط حمله تیم هلندی ایجاد خواهد کرد و بازگشت جهانبخش به لیگ هلند غیر منتظره بود.

مارک رویل، مدیر فنی اکسلسیور روتردام، از جذب جهانبخش ابراز رضایت کرد و گفت: بازیکنی را به خدمت گرفته‌ایم که در بالاترین سطح فوتبال بازی کرده و اخیراً نیز در جام جهانی حضور داشته است. او شناخت خوبی از لیگ هلند و سبک فوتبال ما دارد و تجربه و شخصیت بالایی را به تیم اضافه می‌کند. کیفیت فنی و روحیه برنده او می‌تواند هم در داخل زمین و هم خارج از آن برای تیم بسیار ارزشمند باشد.

جهانبخش نیز از بازگشت به روتردام ابراز خوشحالی کرد و گفت: روتردام جایگاه ویژه‌ای در قلب من دارد. پنج سال اینجا زندگی کردم، دوستانم اینجا هستند و احساس می‌کنم در خانه خودم هستم. وقتی شرایط خارج از زمین خوب باشد، در زمین هم عملکرد بهتری دارم. تمام تلاشم را می‌کنم و امیدوارم بتوانم گل‌ها و پاس گل‌های زیادی برای تیم داشته باشم. بی‌صبرانه منتظر شروع کار هستم.

جهانبخش پیش از این سابقه بازی برای تیم‌های نایمخن، آلکمار، فاینورد و هیرنفین را در فوتبال هلند داشته و پس از یک فصل حضور در تیم بلژیکی دندر، بار دیگر به اردیویسه بازگشته است.

بهترین دوران جهانبخش در فوتبال هلند در آلکمار رقم خورد. او در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ با به ثمر رساندن ۲۱ گل، عنوان آقای گل اردیویسه را به دست آورد و پس از آن با انتقالی حدود ۱۸ میلیون یورو راهی برایتون انگلیس شد.

جهانبخش در لیگ برتر انگلیس نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و در سال ۲۰۲۱ به هلند بازگشت و پیراهن فاینورد را بر تن کرد. او با این تیم قهرمان لیگ هلند شد و همچنین به فینال لیگ کنفرانس اروپا رسید.

این بازیکن پس از جدایی از فاینورد، در نوامبر ۲۰۲۴ به هیرنفین پیوست و در ۲۰ بازی، سه گل و سه پاس گل به ثبت رساند، اما قراردادش پس از پایان فصل تمدید نشد.

جهانبخش چهار ماه بعد راهی دندر بلژیک شد و فصل گذشته در ۲۱ بازی برای این تیم به میدان رفت و یک گل به ثمر رساند.