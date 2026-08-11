محمدرضا حسنی رنجبر فیلمساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه جدیدیش گفت: در حال حاضر مشغول تحقیق و پژوهش برای ساخت مستندی درباره فوتبال رفسنجان هستم که نخستین تجربه من در حوزه مستندسازی به شمار می‌رود. این اثر قرار نیست صرفاً روایتگر تاریخ یک تیم فوتبال باشد، بلکه تلاش دارد از دریچه فوتبال، بخشی از تاریخ، هویت و خاطرات شهر رفسنجان را بازگو کند.

وی افزود: روایت مستند از روزهایی آغاز می‌شود که فوتبال در زمین‌های خاکی و میان تیم‌های قدیمی شهر جریان داشت و در ادامه به شکل‌گیری تیم مس رفسنجان، نقش افرادی که برای توسعه فوتبال این شهر تلاش کرده‌اند، نسل‌های مختلف بازیکنان و مربیان، هواداران و رویدادهای مهم فوتبال رفسنجان می‌پردازد. صعود تیم مس رفسنجان به لیگ برتر در سال ۱۳۹۹ نیز یکی از نقاط مهم این روایت خواهد بود.

این فیلمساز درباره رویکرد مستندش توضیح داد: رویکرد این مستند بیشتر تاریخی، شهری و آرشیوی است. استفاده از عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی، آرشیو مسابقات، گفتگو با پیشکسوتان و افراد تأثیرگذار، در کنار تصویربرداری امروزی از شهر و فضاهای مرتبط با فوتبال، به کنار هم قرار گرفتن بخش‌های مختلف این روایت کمک خواهد کرد. هدف من این است که مخاطب هنگام تماشای فیلم، تنها با یک مستند فوتبالی مواجه نباشد، بلکه بخشی از تاریخ، مردم و خاطرات رفسنجان را نیز تجربه کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمرکز اصلی من بر تحقیق، گردآوری اسناد و آرشیوها و گفتگو با افرادی است که هر یک بخشی از تاریخ فوتبال رفسنجان را در حافظه خود دارند. این مستند با هزینه شخصی تولید خواهد شد و تاکنون مذاکره‌ای با هیچ نهاد یا سازمانی برای حمایت از آن انجام نشده است. همچنین برنامه‌ریزی شده است که این اثر برای حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی آماده شود.

این مستندساز اظهار کرد: این مستند نخستین تجربه من در عرصه مستندسازی است و پس از آن نیز به ساخت یک فیلم کوتاه در ژانر کمدی فکر می‌کنم؛ چرا که به سینمای کمدی و همچنین فیلم‌های ورزشی علاقه‌مند هستم. با توجه به رویدادهایی که در دوران جنگ در کشور رخ داد، اگر در جریان پژوهش‌های خود به سوژه یا اتفاقی ارزشمند برای روایت برسم، حتماً به ساخت اثری درباره آن نیز خواهم پرداخت.

حسنی رنجبر در پایان عنوان کرد: آخرین فیلم کوتاه من با عنوان «حفره»، به نویسندگی و با مشاوره رضا فهیمی و تهیه‌شده در دفتر رفسنجان انجمن سینمای جوانان ایران، در حال حاضر برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی ارسال شده است. این اثر دومین تجربه من در حوزه فیلم کودک و نوجوان به شمار می‌رود.