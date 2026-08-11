دریافت 12 MB کد مطلب 6913888 https://mehrnews.com/x3cMBM ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶ کد مطلب 6913888 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶ پاداش ۷۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال به قلعه نویی برای جام جهانی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت:به قلعهنویی ۷۰ میلیارد تومان پاداش جام جهانی دادیم کپی شد مطالب مرتبط جزئیات ناقص قرارداد و پاداش میلیاردی قلعهنویی در تیم ملی فوتبال تمدید قرارداد قلعه نویی به چهارشنبه موکول شد شرط ماندن قلعهنویی در تیم ملی فوتبال/ تمدید قرارداد برای جام ملتها تاج: آینده فوتسال بانوان را باید از نسل جوان ساخت برچسبها مهدی تاج امیر قلعه نویی جام جهانی 2026
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