دریافت 12 MB
کد مطلب 6913888
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

پاداش ۷۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال به قلعه نویی برای جام جهانی

پاداش ۷۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال به قلعه نویی برای جام جهانی

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت:به قلعه‌نویی ۷۰ میلیارد تومان پاداش جام جهانی دادیم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید