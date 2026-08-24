تمدید قرارداد قلعه نویی به چهارشنبه موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح چهارشنبه چهارم شهریورماه جلسه ای را پیرامون ادامه فعالیت امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی و بررسی تمام اتفاقات دو ماه گذشته برگزار خواهد کرد.

نشستی که قرار است از امیر قلعه نویی هم دعوت شود تا توضیحات خود را در این خصوص ارائه کند. همچنین در این جلسه قرار است مصوبات باقیمانده از نشست قبلی اعضا، بار دیگر مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد.

حال باید دید آیا قلعه نویی در جلسه چهارشنبه هیئت رئیسه حاضر خواهد شد یا همچنان ترجیح می دهد دیدار حضوری با آنها نداشته باشد و عملکردش در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون حضور خودش مورد ارزیابی قرار بگیرد.