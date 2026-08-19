تاج: آینده فوتسال بانوان را باید از نسل جوان ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در حالی امروز برگزار شد که مهدی تاج رئیس فدراسیون به همراه فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان، رحمان سالاری عضو هیئت رئیسه، علی تارقلی زاده رئیس کمیته فنی و توسعه و حسین شمس پیشکسوت فوتسال در جمع ملی پوشان حاضر شدند و دقایقی را با بازیکنان به گفتگو پرداختند.

در ابتدا فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ضمن خیر مقدم به رئیس فدراسیون درباره برگزاری اردوها حضور تیم در بازی‌های المپیک جوانان داکار به نکاتی اشاره و گزارشی از روند حضور بازیکنان و تمریناتشان ارائه کرد.

در ادامه رئیس فدراسیون با اشاره به اهمیت حضور این تیم در بازی‌های المپیک جوانان که آبان‌ماه برگزار خواهد شد، اظهار کرد: حضور تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در بازی‌های المپیک جوانان، فرصت بسیار ارزشمندی برای بازیکنان این تیم است تا در یک رویداد مهم بین‌المللی توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. خوشبختانه این تیم با برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای آماده‌سازی مسیر خود را برای حضور قدرتمند در این رقابت‌ها دنبال می‌کند و امیدوارم مجموعه کادر فنی و بازیکنان با انگیزه، تمرکز و تلاش مضاعف، بهترین عملکرد را در این مسابقات داشته باشند. فدراسیون فوتبال نیز حمایت از تیم‌های پایه و توسعه فوتبال و فوتسال بانوان را با جدیت دنبال می‌کند و امیدواریم حضور در بازی‌های المپیک جوانان گام مهمی در مسیر رشد و پشتوانه‌سازی برای تیم ملی فوتسال بانوان باشد.

اردوهای آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در راستای حضور در بازی‌های المپیک جوانان برگزار می‌شود؛ این رقابت‌ها آبان ماه به میزبانی سنگال در شهر داکار برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در گروه B با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت خواهد پرداخت.