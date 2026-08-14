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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

دستگیری عامل آتش‌سوزی خودروها در بروجرد

دستگیری عامل آتش‌سوزی خودروها در بروجرد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری عامل آتش‌سوزی چند دستگاه خودرو در یکی از محله‌های شهر بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی چند دستگاه خودرو در یکی از محله‌های شهر بروجرد، تیم‌های عملیاتی و عوامل انتظامی بلافاصله در محل حاضر و عامل این حادثه در محل دستگیر شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و استعلام سوابق متهم دستگیر شده، مشخص شد که وی دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت، فروش مواد مخدر و... است.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: متهم به همراه پرونده مربوطه برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6916526

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