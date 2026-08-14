به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی چند دستگاه خودرو در یکی از محله‌های شهر بروجرد، تیم‌های عملیاتی و عوامل انتظامی بلافاصله در محل حاضر و عامل این حادثه در محل دستگیر شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و استعلام سوابق متهم دستگیر شده، مشخص شد که وی دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت، فروش مواد مخدر و... است.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: متهم به همراه پرونده مربوطه برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.