https://mehrnews.com/x3cNKQ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ کد مطلب 6916635 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ صد و شصت و هفتمین حماسه حضور شبانه مردم لاهیجان لاهیجان- در این فیلم، صد و شصت و هفتمین حضور پرشور شبانه مردم لاهیجان را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6916635 کپی شد مطالب مرتبط حجت الاسلام الحسینی: سلاح از دست مقاومت عراق گرفته نخواهد شد تداوم حمایت مردم ارومیه از رهبری و انقلاب در اجتماعات شبانه مردم سلماس: «ما ذوالفقار حیدریم، فدائیان رهبریم» نجفی: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اقدامی علیه منافع ملی است اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از انقلاب اسلامی ایران تجمع مردم آزادشهر در موج ۱۶۷ برچسبها لاهیجان تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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