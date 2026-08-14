حجت الاسلام الحسینی: سلاح از دست مقاومت عراق گرفته نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی الحسینی شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم ولایتمدار لاهیجان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، اظهار کرد: ملت عراق همچنان از شهادت قائد امت غمگین است و ما در روزهای نخست پس از این مصیبت بزرگ، بیعت و عهد خود را با امام سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کردیم؛ عهدی که همان عهد با امام شهید بود.

وی شهادت قائد امت را دردی بزرگ بر قلوب مؤمنان دانست و افزود: این خون‌ها در امتداد خون پاک شهیدان کربلاست و گرمایی در قلوب ما ایجاد کرده که با آن پیروز خواهیم شد و به اهدافمان خواهیم رسید.

تشییع باشکوه؛ پیامی برای دشمنان

حجت‌الاسلام الحسینی با اشاره به تشییع بسیار باشکوه امام شهید در عراق، گفت: مردم عراق روزها منتظر تشییع بودند و بسیاری سه روز پیش از مراسم به کربلا و نجف آمدند. من معتقدم قطعاً بیش از ده میلیون نفر در این مراسم حضور داشتند و تشییع هیچ کسی مانند تشییع امام شهید در نجف و کربلا نبود.

وی با بیان اینکه این تشییع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت، تصریح کرد: این پیامی بود برای آمریکا، اسرائیل و دولت‌های خلیج‌فارسی که به عادی‌سازی روابط با اسرائیل پرداختند؛ پیامی که می‌گفت ما امت واحده هستیم. آنان گمان می‌کردند بعد از شهادت امام خامنه‌ای، جمهوری اسلامی و محور مقاومت به پایان کار خود می‌رسند، اما این تشییع به عالم ثابت کرد که شیعه علی بن ابی‌طالب (ع) هرگز شکست نخواهد خورد.

بیداری گمراهان و ناامیدی دشمن

این مقام حشدالشعبی با اشاره به برکت خون امام شهید، گفت: به برکت این خون، بسیاری از گمراهان بیدار شدند و گمراهی رسانه‌ای که با صرف هزینه‌های کلان توسط دشمنان ایجاد شده بود، از بین رفت. دشمن از رسیدن به اهدافش مأیوس شده است؛ آنان آمده بودند تا بازوهای مقاومت را قطع کنند، اما به لطف خدا آنچه قطع شد، دست‌های آمریکایی بود و آنچه با خاک یکسان شد، پایگاه‌های آمریکا در منطقه بود.

حجت‌الاسلام الحسینی با بیان اینکه امروز همه محور مقاومت نگاهش به ایران است، تأکید کرد: امروز پرچم ایران، پرچم اسلام است. ما نگاهمان به همین پرچم است و مادامی که این پرچم بالا باشد، خدا را شکر می‌گوییم و عزم، اراده و ثبات را از آن الهام می‌گیریم. اگر این پرچم به سلامت بماند، شیعه علی بن ابی‌طالب در همه جا به سلامت خواهد بود.

وی با اشاره به مقاومت و صبر ایران، افزود: مقاومت، جهاد و صبر شما، عالم را به فکر فرو برده است و دشمن با شکستی پرسر و صدا مواجه شده است.

سید علی الحسینی در پایان با اشاره به تلاش آمریکایی‌ها برای خلع سلاح مقاومت عراق، گفت: من به شما می‌گویم که در عراق، سلاح تنها به دست حکومت نخواهد بود و سلاح از دست حشدالشعبی گرفته نخواهد شد. مقاومت در عراق باقی خواهد ماند، چراکه مقاومت همان مردم است و همه نقشه‌های آمریکایی در عراق را به شکست خواهیم کشاند.