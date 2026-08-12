سرپرست صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات، متن حکم انتصاب حسین سیمایی خطاب به مهندس رضا حجتی به شرح زیر است:
نظر به مراتب دانش، تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی و بر اساس پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، به استناد تبصره ۲ ماده ۴ قانون صندوق رفاه دانشجویان و نیز مصوبه هیئت امنای آن صندوق به موجب این حکم به عنوان «سرپرست صندوق رفاه دانشجویان» منصوب میشوید.
انتظار میرود با پیروی از آموزه های اسلامی و مبانی علمی و توجه به راهبردهای دولت وفاق ملی، سند دانشگاه اسلامی و برنامههای ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و با جلب همکاری تمامی مدیران و کارکنان آن صندوق، سازمان امور دانشجویان و تمامی دانشگاهها و مرکز آموزش عالی کشور مسئولیتهای محوله را به نحو شایسته و مطلوب به انجام برسانید. ضروری است برنامههای ذیل را با اولویت در دستور کار خود قرار دهید:
تامین و پرداخت وامهای دانشجویی به ویژه دانشجویان مستعد کم بضاعت
تامین و ایجاد زمینه رفاهی مناسب اعم از خوابگاه و تغذیه باکیفیت برای دانشجویان
کمک به تعمیر و تجهیز خوابگاهها و غذاخوریهای دانشجویی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
جذب بودجه کافی از طریق ارائه برنامههای علمی و کارآمد به نهادهای قانونی و بودجهای کشور و نیز از طریق جذب کمکهای خیّرین، تسهیلات بانکی، سرمایهگذاریهای وجوه مازاد صندوق، وجوه حاصل از برگشت اقساط بدهکاران و اجاره بهای خوابگاهها و به ویژه جذب بودجه از بخشهای غیردولتی
توزیع عادلانه بودجه حمایتی صندوق در بین دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
کمک به دانشجویان مستعد و خلاق به ویژه دانشجویان مستعد و نیازمند
کمک به تشکیل نهاد خانواده و افزایش فرزندآوری از طریق اعطای وامهای ضروری و ازدواج و نیز تامین ودیعه مسکن دانشجویان متاهل
حفظ و نگاهداشت اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول صندوق از طریق استفاده از سیستمهای نوین مالی، ثبتی و آماری
بازنگری و بهروزرسانی آییننامهها، مقررات، دستورالعملها و شیوهنامههای مربوطه
تعامل با مراکز دانشگاهی و احصای نیازهای رفاهی و نیز همفکری در جهت حل مشکلات و معضلات مربوط و بهینهسازی فرایندها و خدماترسانی در حوزههای مختلف
پیگیری و استمرار اجرای طرح نوین تغذیه و در گام اول تقویت و توسعه رستورانهای مکمل در کلیه دانشگاهها.
توفیق و سربلندی روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
وزیر علوم در نامه جداگانهای از خدمات و تلاشهای دکتر شاپور رمضانی سرپرست سابق صندوق رفاه دانشجویان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
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