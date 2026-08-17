دریافت 6 MB کد مطلب 6919062 https://mehrnews.com/x3cPLn ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷ کد مطلب 6919062 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷ واکنش وزارت امور خارجه به فرار ترامپ با خودروی حمل غذا در ترکیه بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا گفت: این ترس همیشه با آنها خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط ترامپ چه بلایی بر سر اعتبار آمریکا آورده است؟+ فیلم واکنش ایران به تهدید آمریکا برای تحریمهای جدید اعتبار آمریکا؛ قربانی سیاستهای ترامپ ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً میدهد برچسبها دونالد ترامپ ترامپ اسماعیل بقایی
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