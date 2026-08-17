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کد مطلب 6919062
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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

واکنش وزارت امور خارجه به فرار ترامپ با خودروی حمل غذا در ترکیه

واکنش وزارت امور خارجه به فرار ترامپ با خودروی حمل غذا در ترکیه

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا گفت: این ترس همیشه با آنها خواهد بود.

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