به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بینالملل رهبر معظم انقلاب در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی ، در رابطه با آثار تورمی تحریم و محاصره امریکا علیه کشورمان برای مردم آمریکا، نوشت: «اسکات بسنت از تحریم اقتصادی ایران میگوید، ترامپ به محاصره دریایی میبالد. اما سناتور کورنین از گرانی و هزینه زندگی مردم آمریکا میگوید در آستانه سالگرد ۲۸مرداد۳۲ پس از۷۳سال واقعیتی روشن شده؛ معادلات منطقه تغییر کرده و امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً میدهد.»
مشاور بینالملل رهبر معظم انقلاب گفت: در آستانه سالگرد ۲۸مرداد۳۲ پس از۷۳سال واقعیتی روشن شده؛ معادلات منطقه تغییر کرده و امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بینالملل رهبر معظم انقلاب در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی ، در رابطه با آثار تورمی تحریم و محاصره امریکا علیه کشورمان برای مردم آمریکا، نوشت: «اسکات بسنت از تحریم اقتصادی ایران میگوید، ترامپ به محاصره دریایی میبالد. اما سناتور کورنین از گرانی و هزینه زندگی مردم آمریکا میگوید در آستانه سالگرد ۲۸مرداد۳۲ پس از۷۳سال واقعیتی روشن شده؛ معادلات منطقه تغییر کرده و امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً میدهد.»
کد مطلب 6918956
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