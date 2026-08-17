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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

ترامپ چه بلایی بر سر اعتبار آمریکا آورده است؟+ فیلم

ترامپ چه بلایی بر سر اعتبار آمریکا آورده است؟+ فیلم

مدیرکل بین‌الملل خبرگزاری مهر، در تحلیلی بر نوشته تازه فرید زکریا در واشنگتن‌پست، پیامدهای سیاست‌های ترامپ بر اعتبار و جایگاه آمریکا در نظم جهانی را بررسی کرده است.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در پی انتشار مقاله تازه فرید زکریا در روزنامه «واشنگتن‌پست» درباره پیامدهای سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل خبرگزاری مهر، در تحلیلی به تبعات تضعیف اعتبار آمریکا در نظام بین‌الملل پرداخته است.

زکریا در مقاله خود از «هدر رفتن اعتبار یک ابرقدرت» سخن می‌گوید و معتقد است تصمیم‌ها و رویکردهای واشنگتن می‌تواند اعتماد متحدان آمریکا به تعهدات این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

مرادی با بازخوانی مقاله فرید زکریا تاکید می‌کند که اگر متحدان آمریکا نسبت به پایبندی واشنگتن به وعده‌ها و تعهداتش تردید کنند و به سمت ایجاد گزینه‌های امنیتی جایگزین حرکت کنند، پیامدهای آن فراتر از عملکرد یک رئیس‌جمهور یا یک تصمیم سیاسی خواهد بود.این روند می‌تواند جایگاه آمریکا، اعتبار تعهدات امنیتی واشنگتن و میزان نفوذ این کشور در نظم جهانی را با چالش مواجه کند.

کد مطلب 6918987

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