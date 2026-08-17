ترامپ چه بلایی بر سر اعتبار آمریکا آورده است؟+ فیلم

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در پی انتشار محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل خبرگزاری مهر، در تحلیلی به تبعات تضعیف اعتبار آمریکا در نظام بین‌الملل پرداخته است. در پی انتشار مقاله تازه فرید زکریا در روزنامه «واشنگتن‌پست» درباره پیامدهای سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ،، مدیرکل بین‌الملل خبرگزاری مهر، در تحلیلی به تبعات تضعیف اعتبار آمریکا در نظام بین‌الملل پرداخته است.

زکریا در مقاله خود از «هدر رفتن اعتبار یک ابرقدرت» سخن می‌گوید و معتقد است تصمیم‌ها و رویکردهای واشنگتن می‌تواند اعتماد متحدان آمریکا به تعهدات این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

مرادی با بازخوانی مقاله فرید زکریا تاکید می‌کند که اگر متحدان آمریکا نسبت به پایبندی واشنگتن به وعده‌ها و تعهداتش تردید کنند و به سمت ایجاد گزینه‌های امنیتی جایگزین حرکت کنند، پیامدهای آن فراتر از عملکرد یک رئیس‌جمهور یا یک تصمیم سیاسی خواهد بود.این روند می‌تواند جایگاه آمریکا، اعتبار تعهدات امنیتی واشنگتن و میزان نفوذ این کشور در نظم جهانی را با چالش مواجه کند.