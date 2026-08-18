دریافت 16 MB کد مطلب 6920649 https://mehrnews.com/x3cQqL ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰ کد مطلب 6920649 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰ اهتزاز پرچمهای خونخواهی امام مجاهد شهید در مصلای تهران مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»، از سوی رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم چهلم تشییع آقای شهید ایران شعرخوانی مهدی رسولی در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب روایتی از صبر و ایثار همسر رهبر شهید انقلاب آیین گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در پارسیان انتقام یعنی رسیدن به بازدارندگی کامل؛ پرونده جنایتکاران همچنان باز است برچسبها رهبر شهید چهلم رهبر شهید اربعین رهبر شهید
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