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کد مطلب 6920649
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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

اهتزاز پرچم‌های خونخواهی امام مجاهد شهید در مصلای تهران

اهتزاز پرچم‌های خونخواهی امام مجاهد شهید در مصلای تهران

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»، از سوی رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.

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