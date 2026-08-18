انتقام یعنی رسیدن به بازدارندگی کامل؛ پرونده جنایتکاران همچنان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» که به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار شد، با تشریح ابعاد شخصیت و میراث فکری و عملی ایشان اظهار کرد: از آغازین روزهای جوانی وارد میدان مجاهدت شد، همپای امام راحل قدم‌به‌قدم این مسیر را طی کرد، امین امام و امت شد و برای دریافت امانت بزرگ ولایت الهی، ولی‌فقیه زمان شد و پرچم را از استاد خود گرفت.

۳۷ سال هدایت امت با پرچم مقاومت

وی افزود: این پرچم در نقطه کانونی و مرکزی خود، پرچم مقاومت است. ۳۷ سال، این انسان الهی، این عبد صالح، این ولی خدا و این فقیه تمدن‌ساز، با جان پاک، روح مطهر، عزم راسخ و شجاعت مثال‌زدنی به میدان هدایت امت آمد و کاری کارستان کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: او مکتب مقاومت امام کبیر را در این کشور پیاده و به آن تحقق بخشید و با یک طراحی مدبرانه، آینده‌نگرانه و استادانه، تمام وجوه زیست ملت ایران را در محیط مکتب مقاومت قرار داد.

علی‌اکبری ادامه داد: هم مقاومت تربیتی را دنبال کرد و مسیر ساخت انسان مقاوم را به دستگاه تعلیم و تربیت کشور نشان داد و هم مقاومت فرهنگی را با تقویت هویت ایمانی، دینی و ملی ملت ما دنبال کرد و استادانه بنیه مقاومت فرهنگی را در ملت ما در برابر شبیخون فرهنگی دشمن تقویت کرد.

توسعه کمربند امنیتی ایران در منطقه

وی با اشاره به ابعاد منطقه‌ای مکتب مقاومت گفت: در عرصه منطقه‌ای نیز قاعد شهید امت موفق شد کمربند امنیتی کشور و کمربند دفاعی ایران را توسعه دهد و برای کشورهای مقاومت نیز دستاوردهای بزرگی به وجود آورد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار کرد: حزب‌الله به الگوی مقاومت برای کشورهای آزاده جهان تبدیل شد. مقاومت فلسطین از انتفاضه سنگ به انتفاضه موشک رسید و طوفان الاقصی را به راه انداخت. عراق اشغال‌شده تبدیل به سنگر مقاومت و حلقه اتصال در جبهه مقاومت شد و یمن، به‌رغم محاصره، به پرچمدار مقاومت در منطقه تبدیل شد.

علی‌اکبری افزود: شکل‌گیری وحدت ساحات نیز اتفاق بزرگی بود و امروز ما دارای جبهه مقاومت هستیم. این ابتکار بزرگ، از دستاوردهای قاعد عظیم‌الشأن شهید ما بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: در تقویت بنیه دفاعی کشور نیز قاعد شهید امت کاری کارستان انجام داد. او هم به بنیه ایمانی رزمندگان ما در ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح توجه داشت و هم در مجهز کردن آنان به سلاح‌های روز و حرکت در لبه قدرت در این زمینه کوتاه نیامد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خاطرنشان کرد: بسیج مردمی نیز در این دوره به عالی‌ترین سطح خود و پایه‌های مستحکم رسید.

شهادت؛ آغاز فصل دیگری از رسالت الهی

علی‌اکبری گفت: امام شهید ما، درس مقاومت و دکترین مقاومت امام کبیر را که برگرفته از دستگاه فکری اسلام ناب محمدی(ص) و مکتب اباعبدالله الحسین(ع) بود، هم به ملت ما آموزش داد و هم همه ارکان و ابعاد کشور را به اندیشه مقاومت و اکسیر مقاومت آراست و مجهز کرد.

وی ادامه داد: شهادت او، که پاداش ۷۰ سال جهاد عاشقانه و خالصانه بود، در جایگاه نایب امام عصر(عج)، در جایگاه مرجعیت شیعه و در جایگاه ولی امر مسلمین و به دست اشق‌الاشقیا رقم خورد؛ آن هم در ماه مبارک رمضان، همراه با خانواده، در محل کار و منزل و در کنار سرداران و کودکان و عزیزان دل ملت به شهادت رسید.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار کرد: شهادت او گویا آغاز فصل دیگری از رسالت الهی او بود؛ چراکه با شهادتش رستاخیز بزرگی در ملت ما، ملت‌های منطقه و آزادی‌خواهان جهان به وجود آمد. این پیش‌بینی خود او نیز بود.

«انتقام»؛ کلیدواژه مرحله جدید مکتب مقاومت

علی‌اکبری با بیان اینکه بیش از شش ماه از این بعثت و رستاخیز بزرگ گذشته است، گفت: قاعد شهید امت با شهادت خودش درس ایستادگی، درس قیام و درس مقاومت را در عالی‌ترین سطح به ملت ما داد و در کالبد امت، بار دیگر روح مقاومت و آن روح خدایی را دمید.

وی افزود: تجلی این بعثت امروز در یک مقاومت راقی و در یک هدف‌گذاری بالاتر خود را نشان می‌دهد و کلیدواژه این بعثت، کلمه «انتقام» است که امروز در دستور کار ملت ما و دستور کار جدی همه آزادگان جهان قرار دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: این یعنی رفتن به یک مرحله از همان مکتب مقاومت؛ یعنی رسیدن به بازدارندگی کامل. این دستور امت و امام عظیم‌الشأن حاضر ماست.

علی‌اکبری با تأکید بر اهداف مرحله جدید مقاومت گفت: در این حرکت بزرگ، رسیدن به بازدارندگی کامل، گرفتن غرامت و خسارت از استکبار جهانی و مجازات همه‌جانبه جنایتکاران دنبال می‌شود.

وی با اشاره به دونالد ترامپ اظهار کرد: ترامپ پلید و ملعون باید از ماشین غذا به ماشین زباله پناه ببرد و از ماشین زباله به زباله‌دان تاریخ پرتاب شود.

مطالبه غرامت و مجازات همه‌جانبه جنایتکاران

علی‌اکبری ادامه داد: در این حرکت بزرگ، رسیدن به بازدارندگی کامل، گرفتن غرامت و خسارت از استکبار جهانی و مجازات همه‌جانبه جنایتکاران دنبال می‌شود.

وی با اشاره به دونالد ترامپ گفت: ترامپ پلید و ملعون باید از ماشین غذا به ماشین پناه ببرد و از ماشین زباله به زباله‌دان تاریخ پرتاب شود.

«پرونده جنایتکاران باز است»

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: این پرونده باز است و پرونده همه بشریت نیز هست؛ چراکه ما در برابر دستگاه سلطه‌ای ایستاده‌ایم که جنایاتش همه بشریت را دربر گرفته است.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: ماجرا از این قرار است که این یک تکلیف الهی است. البته این مسیر قدم‌های بعدی هم دارد؛ ازاله آمریکا از منطقه، به امید خدای متعال، ازاله رژیم صهیونیستی از نقشه غرب آسیا و به امید خدای متعال سرعت دادن به افول استکبار جهانی.

وی گفت: اینها معنای کلیدواژه حیات‌بخش «انتقام» است که خواست امام و امت است و به امید خدای متعال، با ایستادگی، مقاومت و ادامه راه قاعد شهید امت، تحت رهبری‌های امام امت، ان‌شاءالله دست‌یافتنی خواهد بود.

تربیت در خانه علم و تقوا و آغاز جهاد بزرگ

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد شخصیتی و تربیتی رهبر شهید اظهار کرد: این فرزانه پارسا، از پدری فقیه، زاهد و مجاهد و مادری فاضل، دانشور، مؤمنه و علویه، هم میراثی ارزشمند به ارث برده بود و هم در چنین مکتبی تربیت شد و پس از آن جهاد بزرگ خود را آغاز کرد.

وی افزود: او در عرصه علم به عالی‌ترین مراتب فقاهت و اجتهاد رسید، در سلوک معنوی و طریقت جهادی طی طریق کرد و خداوند متعال با آن نبوغ و استعداد، به او توفیق داد با سرعتی شگفت‌انگیز جان خود را به نور معنویت و تقوا آراسته کند و از ایمان وافری برخوردار شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: او در سیر منازل کمال، فضیلت‌های اخلاقی را در عالی‌ترین رتبه‌ها کسب کرد و در مدارس علم و دانش به قله‌ها رسید؛ هم فاتح قله علم، اجتهاد، دانش و اندیشه الهی بود، هم در قله سیر و سلوک و اخلاق قرار گرفت و هم در قله صبر و جهاد به جایگاه بلندی دست یافت.

بهره‌گیری از مکتب امام خمینی(ره)

علی‌اکبری با اشاره به ارتباط رهبر شهید با امام خمینی(ره) گفت: ایشان توفیق یافت خدمت استاد بزرگی مانند امام روح‌الله برسد و از نفس مسیحایی، عزم راسخ، عظمت شخصیت و اوج جهاد او بهره ببرد.

وی افزود: از آغازین روزهای جوانی وارد میدان مجاهدت شد، همپای امام راحل قدم‌به‌قدم این مسیر را طی کرد، امین امام و امت شد و برای دریافت امانت بزرگ ولایت الهی، ولی‌فقیه زمان شد و پرچم را از استاد خود گرفت.

مقاومت؛ یکی از مهم‌ترین درس‌های مکتب امام شهید

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه با بیان اینکه امروز بهترین فرصت برای سخن گفتن از یکی از مهم‌ترین درس‌های مکتب امام شهید است، گفت: این درس، «مقاومت» است.

علی‌اکبری اظهار کرد: امام راحل کبیر و عظیم‌الشأن ما این هنر را داشت که با نگاهی فقیهانه، بصیرت، عرفان، روح جهادی و شجاعتی کم‌نظیر، از مکتب انبیا و اولیا و پیامبر اعظم(ص) درس استقامت را به تمام معنا دریافت کند و این درس بزرگ را به ملت عزیز ایران تقدیم کند.

وی ادامه داد: این استاد کامل و معلم برجسته، با بهره‌مندی از مکتب اباعبدالله الحسین(ع) ـ که عصاره و خلاصه درس همه انبیاست ـ این درس را به ملت ایران تقدیم کرد؛ همان مکتبی که در زیارت وارث از آن به‌عنوان میراث‌دار مسیر انبیا یاد می‌کنیم و می‌گوییم: «السلام علیک یا وارث آدم...».

ادای احترام به همسر رهبر شهید و آرزوی سلامتی برای ایشان

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در ادامه سخنان خود با اشاره به مقام و جایگاه همسر رهبر شهید، اظهار کرد: ما در جلساتی که برای امام شهیدمان برگزار کردیم، از خانواده شهید ایشان نیز یاد کردیم و عرض ارادت داشتیم، اما من نشنیدم که به همسر مکرم قاعد عظیم‌الشأن‌مان عرض ارادتی کرده باشیم.

وی افزود: این یار همیشگی، این بانوی مکرم و بزرگ، حق بزرگی بر گردن امت دارد و حق مادری او بر امت، حقی بزرگ است. این بانوی بزرگ اکنون در بستر بیماری است و امام شهیدمان همواره صبر، ایثار شگفت‌انگیز و زهد ایشان را به عنوان نمونه‌های بزرگ و الگوهای برجسته یاد می‌کردند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: به این بانوی بزرگ عرض ارادت می‌کنیم و برای ایشان آرزوی سلامتی داریم. ایشان امروز حق بزرگ جدیدی نیز بر گردن ما پیدا کرده‌اند؛ چراکه فرزند رشید، صالح، فقیه، شجاع و عارف ایشان، امروز رهبر عزیزتر از جان ماست.

علی‌اکبری با دعا برای سلامتی و حفظ رهبر معظم انقلاب ادامه داد: امیدواریم خداوند تبارک و تعالی رهبر عزیزمان را برای ما حفظ کند. فرزندان دیگر رهبر عزیزمان و این بانوی مکرم نیز نور چشم هستند و از خداوند متعال می‌خواهیم این عزیزان و بیت شریف ایشان را که برای امت ما بیتی مثال‌زدنی است، حفظ فرماید.