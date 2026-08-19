به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس به قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان استقلال خوزستان بود که این دیدار با برتری ۴ بر یک سرخپوشان به پایان رسید. محمد خدابنده لو(۶)، علی علیپور(۲۰)، سرگیف(۶۸) و پوریا شهرآبادی(۳+۹۰) برای پرسپولیس گل زدند. پیام نیازمند(۶۴ - گل به خودی) برای استقلال خوزستان گل زد.

مهدی تارتار در نشست خبری پس از این بازی گفت: باید از هواداران تشکر کنم که در برد امروز سهیم هستند. از بازیکنانم کمال تشکر را دارم که از دقیقه یک فوق العاده بودند. آنها نشان دادند امسال می توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

وی با اشاره به حریف خوزستانی سرخپوشان در هفته دوم گفت: استقلال خوزستان کادر و بازیکنان جوان و خوبی دارد.

تارتار در مورد ویژگی های تیم خودش در این فصل گفت: نا تیمی هستیم که همه با هم در حمله و دفاع سهیم هستیم. دفاعی که از هافبک جلوتر است در آن لحظه پست ها عوض می شود. بازیکن ها باید جای هم را پر کنند و می دانند باید شناور بازی کنند. امروز دفاع چپ های ما در موقعیت گلزنی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: بازیکنان ما نظم خوبی دارند و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. هنوز تیم ما خیلی کار دارد و نباید زیر فشار قرار گیریم. در برخی از دقایق نظم خود را از دست می دهیم

وی با بیان این که هدف ما از اول این بوده همه بازی ها را ببریم، در مورد حمایت هواداران نیز گفت: آنها این شکل بازی را دوست دارند. بر اساس فلسفه هوادار خواسته های خود را جلو می بریم. در یک پست باید تقویت شویم. از مدیریت باشگاه تشکر می کنم و از آنها می خواهم در پستی که مشکل داریم بازیکن جذب کنیم.

تارتار در ادامه گفت: گلی که خوردیم یک مقدار از شیرینی بردمان را کم کرد. دوست دارم خط دفاع و دروازه‌بان ما در پایان فصل جزو بهترین‌ها باشند. در دفاع و جلو، بازیکنان با کیفیتی داریم. در دروازه هم علاوه بر نیازمند، رفیعی را داریم که فوق‌العاده است. دلم سوخت به خاطر گلی که خوردیم. لازم است یک مربی ۳ سال با تیمش کار کند اما از اهدافی که در نظر داشتیم جلوتر هستیم. باید از بچه‌های خط حمله گله کنم چرا که موقعیت‌ها را به راحتی از دست دادند. باید بیشتر کار کنیم و مقصر ما هستیم.

سرمربی پرسپولیس، درباره وضعیت آسیب‌دیدگی ابوالفضل جلالی نیز گفت: ترجیح دادیم او تعویض شود چون آسیب‌دیدگی از قبل داشت. امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشد. باید در این پست تقویت شویم تا دغدغه نداشته باشیم. حداقل به یک بازیکن در این پست نیاز داریم.

وی درباره درخواست تراکتور برای بخشش هوادارانش در بازی برابر پرسپولیس گفت: فعلا می‌خواهیم از این برد لذت ببریم و به موقع درباره آن بازی نیز صحبت خواهیم کرد. در رابطه با داوری انتظارم بیشتر بود. صحنه‌ای که علیپور به ایگور پاس داد مدافع حریف با دست جلوی رد شدن توپ را گرفت و داور می‌توانست پنالتی بگیرد. در مجموع به گروه داوری خسته نباشید می‌گویم اما می‌توانستند بهتر باشند.