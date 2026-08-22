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کد مطلب 6923441
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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

بارش باران در ارتفاعات تهران، البرز و سمنان

بارش باران در ارتفاعات تهران، البرز و سمنان

به گزارش سازمان هواشناسی در اغلب نقاط کشور جو پایدار حاکم است اما به‌سبب وزش باد دریای خزر و عمان مواج خواهد بود.

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