دریافت 63 MB کد مطلب 6923441 https://mehrnews.com/x3cRzK ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶ کد مطلب 6923441 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶ بارش باران در ارتفاعات تهران، البرز و سمنان به گزارش سازمان هواشناسی در اغلب نقاط کشور جو پایدار حاکم است اما بهسبب وزش باد دریای خزر و عمان مواج خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط آفتابگردان به مزارع لرستان رسید؛ وقتی الگوی کشت دنبال راه تازه میگردد هشدار کارشناس قفقاز درباره پیامدهای کنوانسیون حقوقی دریای خزر خسارت سیلاب به اراضی کشاورزی و راه روستایی در کلات هشدار نارنجی هواشناسی برای ۵ استان کشور برچسبها پیش بینی وضعیت هوا سازمان هواشناسی بارش باران
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