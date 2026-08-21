هشدار نارنجی هواشناسی برای ۵ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی در پی هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای استانهای گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات شرقی مازندران و ارتفاعات شمالی استانهای سمنان و خراسان رضوی خبر داد و با اشاره به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی گفت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، امروز در برخی مناطق شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و کاهش نسبی دما خواهیم بود و احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در تردد و وقوع صاعقه وجود دارد.
وی افزود: در پی این هشدار، نیروها و تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در مناطق تحت تأثیر، در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ارائه شود.
کبادی با توصیه به هموطنان برای رعایت نکات ایمنی، گفت: از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد سیلاب خودداری و در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، به هشدارهای هواشناسی و توصیههای ایمنی توجه کنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات همچنین از کوهنوردان و طبیعتگردان خواست با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید، از حضور در ارتفاعات و مناطق کوهستانی در زمان فعالیت این سامانه جوی خودداری کنند.
وی تأکید کرد: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات امدادی میتوانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
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