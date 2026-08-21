خسارت سیلاب به اراضی کشاورزی و راه روستایی در کلات

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح لشکری اظهار کرد: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب به راه های روستایی، بندهای کشاورزی و شالیزارهای شهرستان کلات خسارت وارد کرده است.
وی افزود: بررسی های اولیه نشان میدهد سیلاب در منطقه لایین کهنه جریان داشته و طغیان رودخانه در محدوده ارچنگال نیز موجب وارد آمدن خسارت به مزارع و شالیزارهای پاییندست شده است.
فرماندار کلات با اشاره به هشدارهای هواشناسی گفت: با وجود تأکید بر تخلیه تفرجگاه ها و پرهیز از حضور در مناطق پر خطر، برخی افراد بدون توجه به هشدارها به این مناطق سفر کردند.
وی ادامه داد: مناطق لایین، بابارمضان، دامنه های کوه های هزار مسجد، قرهسو، ارتکند و ایدلیک در فهرست مناطق هشدار قرار دارند و در برابر وقوع سیلاب های ناگهانی آسیبپذیر هستند.
لشگری با بیان اینکه تمامی نیروهای خدماتی، امدادی و دستگاههای مرتبط تا فردا در حالت آمادهباش کامل قرار دارند اظهار کرد: شرایط برای رگبار باران و رعدوبرق در نیمه شمالی استان خراسان رضوی بویژه دامنه های هزار مسجد و کلات همچنان تا بعدازظهر فردا شنبه ۳۱ مرداد، فراهم است.
نظر شما