دریافت 26 MB کد مطلب 6925778 https://mehrnews.com/x3cSyr ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹ کد مطلب 6925778 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹ رئیس دفتر رئیسجمهور: فعلاً تغییری در کابینه دولت نخواهیم داشت حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور بر عدم تغییر در کابینه دولت در آینده نزدیک تاکید کرد. کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: هفته دولت، فرصتی برای مرور کارنامه خدمت است بررسی آخرین روند مذاکرات ایران و عمان در جلسه هیئت دولت تنشهای دروندولتی بر سر هلدینگ خلیج فارس؛ هشدار عارف به برخی وزرا مهاجرانی: اصلاحات حوزه بنزین نیازمند گفتوگوی شفاف با مردم است برچسبها محسن حاجی میرزایی حاجی میرزایی کابینه دولت چهاردهم
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