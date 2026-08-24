دریافت 26 MB
کد مطلب 6925778
  1. فیلم
  2. سیاست
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: فعلاً تغییری در کابینه دولت نخواهیم داشت

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: فعلاً تغییری در کابینه دولت نخواهیم داشت

حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور بر عدم تغییر در کابینه دولت در آینده نزدیک تاکید کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید