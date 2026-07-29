به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه انرژی پرس از رسانه‌های نزدیک به وزیر نفت و به مدیر مسئولی علی احمدنیا مسئول اطلاع رسانی دولت، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم همراهی با نظر وزیر نفت در مجمع هلدینگ خلیج فارس مورد اعتراض قرار داد که این موضوع با واکنش عارف معاون اول رئیس جمهور روبه رو شد و وی خواهان پایان یافتن جدال های رسانه‌ای وزرا و برخی ارکان اجرایی دولت شد.

در ماه گذشته نیز پاک‌نژاد وزیر نفت به دلیل عدم همراهی با نظر رییس جمهور در موضوع مدیریت هلدینگ خلیج فارس، با استفاده از رسانه ها و نمایندگان یک جریان خاص، فضای سنگین رسانه ای علیه نظر رییس جمهور به راه انداخته بود که این موضوع نیز تبعات ناخوشایندی برای دولت در پی داشت که انتظار می رود هرچه سریعتر با این رویه در شرایط جنگی کشور که همگان نیازمند وحدت هستند برخورد شود.

وزیر نفت همچنین در اقدامی عجیب چندی پیش اعضای هیأت رییسه صندوق بازنشستگی نفت را مجبور به استعفای نمایشی کرد و پس از استنکاف رییس این صندوق وی را عزل کرد. اقداماتی که جز افزایش اختلاف و برهم زدن آرامش جامعه تبعات دیگری در پی ندارد.

انتظار می رود با توجه به هشدار عارف معاون اول رئیس جمهور پیرامون اختلافات برخی از وزرا و رویکردهای خلاف مشی دولت که برخی وزرا در شرایط امروز کشور برآن دامن می زنند آقایان هرچه سریعتر رویه‌ خود را اصلاح کنند و در جهت مصالح و منافع نظام، ملت و دولت گام بردارند.