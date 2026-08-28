به گزارش خبرنگار مهر مسعود پزشکیان در پیامی نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالیقدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
به ملت بزرگ ایران و رهبری عزیز اطمینان میدهیم در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت، حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم.
رئیسجمهور در پیامی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالیقدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرنگار مهر مسعود پزشکیان در پیامی نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالیقدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
کد مطلب 6930578
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