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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

پیام تشکر و قدردانی رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی

پیام تشکر و قدردانی رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالی‌قدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بی‌مانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر مسعود پزشکیان در پیامی نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالی‌قدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بی‌مانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
به ملت بزرگ ایران و رهبری عزیز اطمینان می‌دهیم در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت، حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم.

کد مطلب 6930578
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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