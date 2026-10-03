زیبایی‌ خواهی تا کجا مجاز است؟/جراحی زیبایی از منظر فقه و فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، جراحی زیبایی از یک اقدام پزشکی نسبتاً محدود به پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. تغییر شکل بینی، اصلاح فرم فک و صورت، جراحی پلک، پیکرتراشی و انواع دیگر مداخلات زیبایی دیگر صرفاً در میان گروه کوچکی از افراد دیده نمی‌شود و به بخشی از گفت‌وگوی روزمره جامعه درباره ظاهر، بدن و حتی اعتمادبه‌نفس تبدیل شده است. همین گسترش، یک پرسش قدیمی اما با مصادیقی جدید را پیش روی دین قرار می‌دهد: آیا انسان حق دارد در ظاهر بدن خود برای زیباتر شدن تغییر ایجاد کند؟

پاسخ به این پرسش در فقه اسلامی به سادگی یک «بله» یا «خیر» نیست. اساساً باید میان جراحی برای درمان یا ترمیم یک نقص با جراحی‌ای که صرفاً با هدف افزایش زیبایی انجام می‌شود تفاوت گذاشت. افزون بر آن، حتی در جراحی زیبایی صرف نیز باید پرسید آیا عمل فی‌نفسه مجاز است؟ آیا موجب ضرر قابل توجه می‌شود؟ آیا مستلزم نگاه یا لمس نامحرم است؟ آیا غرض عقلایی دارد؟ آیا در آن فریب و تدلیس وجود دارد؟ و آیا شخص صرفاً در حال استفاده از اختیار خود نسبت به بدنش است یا تحت فشارهای بیمارگونه اجتماعی و روانی تصمیم می‌گیرد؟

پژوهش‌های فقهی معاصر نیز نشان می‌دهند که میان فقها درباره مشروعیت جراحی زیبایی اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی آن را جایز دانسته‌اند و برخی با تفصیل میان انواع و شرایط مختلف، حکم متفاوتی ارائه کرده‌اند. در یک پژوهش جدید در حوزه فقه و حقوق پزشکی نیز دو معیار «غرض عقلایی» و «نبود ضرر» به عنوان معیارهای مهم مشروعیت جراحی زیبایی مطرح شده است [۱].

زیبایی در اسلام، یک ارزش منفی نیست

نقطه آغاز بحث را نباید با این پیش‌فرض گذاشت که اسلام اساساً با زیبایی مخالف است. در قرآن، اصل آراستگی نفی نشده است. آیه ۳۱ سوره اعراف مؤمنان را به گرفتن زینت خویش هنگام حضور در عبادت فرا می‌خواند و در آیات و روایات اسلامی نیز اصل زیبایی و پاکیزگی با زندگی مؤمنانه ناسازگار معرفی نشده است.

بنابراین، مسئله فقهی این نیست که «آیا انسان می‌تواند زیبا باشد؟»؛ پاسخ روشن است: زیبایی فی‌نفسه امر مذمومی نیست. سؤال دقیق‌تر این است که برای رسیدن به زیبایی، چه نوع تصرفی در بدن مجاز است و این تصرف تحت چه شرایطی قرار می‌گیرد؟

این تفکیک بسیار مهم است. اگر فردی برای اصلاح نقص مادرزادی، آثار سوختگی، آسیب ناشی از تصادف یا مشکلی که موجب اختلال جدی در زندگی او شده است تحت عمل قرار گیرد، موضوع از جراحی زیبایی صرف فاصله می‌گیرد و به درمان و ترمیم نزدیک می‌شود. اما اگر فردی بدون وجود نقص قابل توجه، صرفاً برای تغییر شکل ظاهری بدن خود اقدام کند، بحث فقهی دقیق‌تری شکل می‌گیرد.

پژوهش ابوذر صانعی درباره ادله عدم مشروعیت جراحی‌های زیبایی، دقیقاً به یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مخالفان یعنی «تغییر خلقت الهی» پرداخته است. این پژوهش پس از بررسی ادله، نتیجه می‌گیرد که جراحی زیبایی را نمی‌توان به صورت مطلق مصداق تغییر خلقت مورد نهی دانست؛ زیرا تغییر مورد بحث در آیات و ادله فقهی لزوماً به معنای هرگونه تغییر فیزیکی در بدن انسان نیست [۲].

پس نمی‌توان صرفاً با استناد به عبارت «تغییر خلقت» حکم کرد که هر نوع جراحی زیبایی حرام است. اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، بسیاری از اقدامات پزشکی، درمانی و حتی اصلاحی نیز باید به دلیل ایجاد تغییر در بدن ممنوع تلقی شوند؛ در حالی که چنین نتیجه‌ای مورد پذیرش عموم فقه اسلامی نیست.

مسئله اصلی، «شرایط جواز» است

یکی از نتایج مهم پژوهش‌های فقهی جدید این است که جراحی زیبایی را باید در مجموعه‌ای از شرایط بررسی کرد، نه به عنوان یک عنوان مستقل و جدا از سایر احکام.

در مطالعه تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت درباره جراحی زیبایی، نویسندگان نشان داده‌اند که هر دو جریان فقهی درباره این موضوع بحث‌های مفصلی دارند، اما در مبنای حکم و تشخیص مصادیق اختلاف‌هایی وجود دارد. این پژوهش گزارش می‌کند که در میان فقهای امامیه، استدلال‌هایی مانند اصل برائت، قاعده تسلط و برخی ادله مربوط به زیبایی برای اثبات جواز مطرح شده و در مقابل، در میان بسیاری از فقهای اهل سنت استدلال «تغییر خلقت» و برخی روایات نهی مورد تأکید قرار گرفته است [۳].

بنابراین، اگر بخواهیم یک چارچوب فقهی قابل فهم برای مخاطب عمومی ارائه کنیم، باید بگوییم اصل بحث از چند سؤال عبور می‌کند: آیا عمل ضرر قابل توجه دارد؟ آیا پزشک و بیمار ناچار به ارتکاب حرام دیگری هستند؟ آیا عمل ضرورت یا دست‌کم غرض عقلایی دارد؟ آیا نتیجه آن با یک فریب حقوقی یا اجتماعی همراه خواهد شد؟ و آیا در این میان حقوق دیگران نیز مطرح است؟

در بسیاری از فتاوای مراجع، اصل عمل زیبایی در صورت فقدان حرام دیگر، فی‌نفسه ممنوع اعلام نشده است؛ اما هنگامی که انجام آن مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد، حکم تغییر می‌کند. برای نمونه، در پاسخ‌های منتشرشده از دفاتر برخی مراجع، جراحی زیبایی فی‌نفسه جایز دانسته شده، اما درباره نگاه و لمس نامحرم محدودیت‌های شرعی جداگانه مطرح شده است [۴].

این نکته شاید یکی از مهم‌ترین ظرایف موضوع باشد: جواز اصل جراحی لزوماً به معنای جواز هر شیوه‌ای برای انجام آن نیست.ممکن است خودِ تغییر ظاهری بدن از نظر فقهی اشکالی نداشته باشد، اما شیوه انجام عمل، مثلاً در شرایطی که پزشک نامحرم ناچار به نگاه یا لمس باشد و ضرورت شرعی وجود نداشته باشد، مسئله دیگری ایجاد کند. بنابراین پاسخ فقهی را باید در دو سطح دید: «حکم خود عمل» و «احکام جانبی مربوط به انجام آن».

غرض عقلایی با وسواس زیبایی یکی نیست

اینجا یک مسئله ظریف دیگر مطرح می‌شود. اگر کسی از ظاهر خود ناراضی باشد، آیا همین نارضایتی می‌تواند غرض عقلایی برای جراحی باشد؟

پاسخ را نمی‌توان برای همه افراد یکسان دانست. انسان‌ها از نظر روانی و اجتماعی متفاوت‌اند. ممکن است یک تغییر کوچک در ظاهر برای فردی مسئله‌ای واقعی ایجاد کرده باشد و ممکن است فرد دیگری درگیر نوعی نارضایتی مداوم از بدن خود باشد که پس از یک عمل نیز پایان نمی‌یابد.

در یک پژوهش ایرانی روی ۴۰۰ زن متقاضی جراحی زیبایی در شهری در جنوب ایران، تصویر بدنی منفی و باورهای غیرمنطقی با گرایش به جراحی زیبایی ارتباط داشتند و تنظیم شناختی هیجان نیز در این رابطه نقش میانجی داشت [۵].

این یافته به خودی خود نمی‌گوید جراحی زیبایی برای این افراد حرام یا حتی نادرست بوده است؛ چنین نتیجه‌ای از یک مطالعه روان‌شناختی به دست نمی‌آید. اما یک هشدار مهم در اختیار بحث دینی قرار می‌دهد: هر میل شدیدی به تغییر بدن الزاماً از یک نیاز واقعی ناشی نمی‌شود.در فرهنگ دینی، «قصد» اهمیت زیادی دارد. اگر هدف از عمل، اصلاح یک نقص، رفع مشکلی آزاردهنده یا دستیابی به ظاهری متعارف باشد، با حالتی که فرد دائماً خود را با تصاویر غیرواقعی فضای مجازی مقایسه می‌کند و هیچ‌گاه از ظاهر خود رضایت ندارد، یکسان نیست.از همین جا مسئله «اعتمادبه‌نفس» نیز وارد بحث می‌شود.

آیا جراحی زیبایی اعتمادبه‌نفس را بالا می‌برد؟

پاسخ علمی به این سؤال «گاهی بله، اما نه به صورت تضمین‌شده» است.یک پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۶ که مجموعاً ۱۵۰۲ بیمار را بررسی کرده، نشان داده است که پس از جراحی زیبایی، به طور متوسط بهبود معناداری در عزت‌نفس مشاهده شده و اندازه اثر کلی در محدوده کوچک تا متوسط بوده است؛ البته میزان اثر در انواع مختلف جراحی یکسان نبوده است [۶].

بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که جراحی زیبایی هیچ ارتباطی با اعتمادبه‌نفس ندارد. برای بعضی افراد، اصلاح ویژگی ظاهری‌ای که مدت‌ها منبع ناراحتی بوده، می‌تواند با افزایش رضایت از بدن و در نتیجه بهبود بخشی از احساس فرد نسبت به خودش همراه شود.

اما این رابطه یک‌طرفه و قطعی نیست. یک مرور نظام‌مند جدیدتر درباره پیامدهای روانی ـ اجتماعی جراحی زیبایی نشان داده که شواهد مربوط به بهبود بلندمدت عزت‌نفس، سلامت روان، تصویر کلی بدن و کیفیت زندگی هنوز محدود و ناهمگون است و بسیاری از مطالعات پیگیری طولانی‌مدت ندارند.

در نتیجه، جمله «عمل زیبایی اعتمادبه‌نفس را بالا می‌برد» بیش از اندازه ساده است. دقیق‌تر آن است که بگوییم جراحی می‌تواند در برخی افراد بخشی از نارضایتی از ظاهر را کاهش دهد و از این مسیر بر اعتمادبه‌نفس اثر بگذارد، اما اعتمادبه‌نفس مفهومی بسیار گسترده‌تر از رضایت از یک عضو بدن است.

کسی که اعتمادبه‌نفس خود را کاملاً به شکل بینی، فرم صورت یا اندازه اندامش گره زده باشد، ممکن است بعد از یک عمل همچنان مسئله دیگری برای نارضایتی پیدا کند. در چنین وضعیتی، مشکل الزاماً در بینی یا صورت نیست؛ بلکه ممکن است در رابطه فرد با تصویر خودش باشد.

فرهنگ ایرانی و اسلامی؛ زیبایی بدون بت‌سازی از ظاهر

در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، زیبایی سابقه‌ای طولانی دارد. شعر فارسی، معماری ایرانی، خوشنویسی، پوشش، آراستگی و توجه به تناسب و پاکیزگی نشان می‌دهند که زیبایی در این فرهنگ هرگز یک امر بی‌اهمیت نبوده است. اما در سنت دینی، زیبایی ظاهری معمولاً در کنار ارزش‌های دیگری مانند پاکی، کرامت، عقل، اخلاق و معنویت قرار می‌گیرد؛ نه اینکه جایگزین آنها شود.

از همین رو، مسئله فرهنگی امروز شاید صرفاً «افزایش جراحی زیبایی» نباشد؛ بلکه تبدیل ظاهر به معیار اصلی ارزش‌گذاری انسان است.پژوهش جدیدی درباره مطالعات جراحی زیبایی در ایران، نشان داده است که عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی همگی در گرایش به جراحی زیبایی نقش دارند؛ از مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی گرفته تا منزلت اجتماعی، سرمایه اقتصادی، کلیشه‌های جنسیتی و احساس حقارت [۷].

این یافته با تجربه روزمره جامعه نیز قابل فهم است. وقتی شبکه‌های اجتماعی مجموعه‌ای محدود از الگوهای ظاهری را بارها و بارها به عنوان «زیبایی» عرضه می‌کنند، فاصله گرفتن از آن الگوها ممکن است برای فرد به معنای «زشت بودن» تلقی شود؛ در حالی که آنچه تغییر کرده، الزاماً چهره انسان نیست، بلکه معیار مقایسه اوست.

در این شرایط، دین نه لزوماً در برابر جراحی زیبایی قرار می‌گیرد و نه آن را بدون قید و شرط تأیید می‌کند. رویکرد دینی می‌تواند از یک سو اصل زیبایی‌خواهی انسان را انکار نکند و از سوی دیگر اجازه ندهد ارزش انسان به ظاهرش تقلیل پیدا کند.از این منظر، «خودآرایی» با «خودارزشمندی» تفاوت دارد. انسان می‌تواند برای زیباتر شدن تلاش کند، اما نباید ارزش خود را فقط از زیباتر بودن بگیرد.

یکی از مسائل جدید این است که آیا فرد واقعاً آزادانه جراحی می‌کند یا تحت فشار محیط قرار دارد؟ممکن است فردی به دلیل تمسخر دیگران، فشار خانواده، معیارهای همسر، محیط کار، تبلیغات یا مقایسه مداوم در شبکه‌های اجتماعی احساس کند که «باید» بدن خود را تغییر دهد. در این حالت، ظاهر فرد تنها مسئله نیست؛ آزادی انتخاب او نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

از منظر دینی، ارزش انسان به بدن او فروکاسته نمی‌شود و از منظر علوم اجتماعی نیز انتخاب‌های فرد در خلأ شکل نمی‌گیرند. بنابراین نه درست است که همه متقاضیان جراحی زیبایی را افرادی سطحی یا گرفتار خودشیفتگی بدانیم و نه درست است که هر میل به جراحی را نشانه نیاز واقعی تلقی کنیم.فقه نیز با همین پیچیدگی مواجه است. موضوع حکم، یک «بینی» یا «چهره» انتزاعی نیست؛ یک کنش انسانی است که قصد، ضرر، شیوه انجام، پیامدها و گاهی حقوق دیگران در آن دخالت دارد.

از این جهت، شاید بتوان گفت نگاه دینی به جراحی زیبایی نه نگاه «ممنوعیت زیبایی» است و نه نگاه «آزادی مطلق بدن». بلکه باید مجموعه‌ای از مرزها را همزمان دید: زیبایی‌خواهی، عقلانیت، پرهیز از ضرر، رعایت حدود شرعی، پرهیز از فریب و حفظ کرامت انسان.

در نهایت، پاسخ به این پرسش که «آیا جراحی زیبایی از نظر اسلام جایز است؟» بدون توضیح شرایط، پاسخ ناقصی است. در بخش قابل توجهی از فقه معاصر امامیه، اصل جراحی زیبایی به خودی خود حرام تلقی نشده، اما شرایط و عوارض جانبی آن می‌تواند حکم را تغییر دهد. اختلاف دیدگاه میان فقها نیز نشان می‌دهد که مسئله از مسائل مستحدثه‌ای است که باید با تفکیک دقیق مصادیق درباره آن سخن گفت.

و درباره اعتمادبه‌نفس نیز پاسخ شاید حتی ظریف‌تر باشد: جراحی زیبایی می‌تواند در برخی افراد رضایت از ظاهر و عزت‌نفس را بهبود دهد، اما نمی‌تواند به طور خودکار جایگزین اعتمادبه‌نفس، پذیرش خود و سلامت روان شود.بنابراین، مسئله اصلی جامعه ایرانی شاید این نباشد که «جراحی زیبایی خوب است یا بد». سؤال عمیق‌تر این است که انسان برای زیباتر شدن تا کجا اختیار دارد و از چه نقطه‌ای به بعد، زیبایی به وسواس، فشار اجتماعی، فریب یا آسیب تبدیل می‌شود؟

در نگاه دینی، پاسخ به این پرسش با یک اصل مهم همراه است: زیبایی می‌تواند ارزشمند باشد، اما انسان نباید ارزش خودش را به زیبایی ظاهری محدود کند. جراحی می‌تواند یک انتخاب باشد؛ اما نباید تبدیل به تنها راه پذیرفتن خود شود.

منابع

[۱] ندا پورجم، سید محمدرضا آیتی و اصغر عربیان، «بررسی مشروعیت جراحی زیبایی از منظر فقه و حقوق موضوعه»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۶۰، بهار ۱۴۰۴، صص ۶۶۰–۶۷۴.

[۲] ابوذر صانعی، «بررسی فقهی ادله عدم مشروعیت جراحی‌های زیبایی»، مطالعات فقه امامیه، پیاپی ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۱۱۱–۱۳۸.

[۳] محمد نظری پشتکوهی و محمد هدایتی، «تحلیل فقهی جراحی زیبایی در اسلام؛ مطالعه تطبیقی دیدگاه‌های فریقین (شیعه و اهل سنت)»، مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، سال پنجم، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۴۰۴، صص ۷–۳۰.

[۴] «نظر اسلام درباره جراحی‌های زیبایی اندام چیست؟»؛ مجموعه استفتائات و پاسخ‌های دفاتر مراجع درباره اصل جراحی زیبایی و محدودیت‌های نگاه و لمس نامحرم.

[۵] سرور خبازثابت، علی پولادی ریشهری، مولود کیخسروانی و محمدرضا بحرانی، «رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با تصویر بدنی منفی و باورهای غیرمنطقی زنان متقاضی جراحی زیبایی: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان»، فصلنامه روان‌شناسی سلامت، پیاپی ۴۴، زمستان ۱۴۰۱، صص ۳۱–۵۰.

[۶] Hugo Despert et al., “The Impact of Cosmetic and Plastic Surgery on Self-Esteem: A Systematic Review and Meta-analysis,” Aesthetic Surgery Journal Open Forum, ۲۰۲۶