«آوای وحی» به ۱۸ مسجد قزوین رسید؛ تلاوت قرآن در دل محلات

ابوالفضل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح قرآنی «آوای وحی» تاکنون در ۱۸ مسجد استان قزوین برگزار شده و برگزاری این محافل، فضای معنوی زیبایی را در محلات مختلف ایجاد کرده است.

وی افزود: این محافل با حضور قاریان ممتاز بین‌المللی، اساتید برجسته استانی و پیشکسوتان عرصه تلاوت برگزار می‌شود و تلاش شده است مردم در فضای مسجد و محله، ارتباط نزدیک‌تری با تلاوت قرآن کریم داشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین ادامه داد: در کنار برگزاری محافل قرآنی، یک مسابقه جذاب ویژه نوجوانان نیز برگزار می‌شود تا شور و نشاط قرآنی در نسل جدید تقویت شده و استعدادهای نوظهور در این عرصه شناسایی و دیده شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این طرح، برگزاری محافل قرآنی در دل محلات و مساجد است؛ به این ترتیب برنامه‌های قرآنی در متن زندگی مردم قرار می‌گیرد و زمینه ارتباط بیشتر خانواده‌ها و نوجوانان با مسجد و فعالیت‌های قرآنی فراهم می‌شود.