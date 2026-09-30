حجت الاسلام علی محمدی: بانوان پیشران و رهبران جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی محمدی، صبح چهارشنبه در نشست صمیمی مشاوران امور بانوان ادارات با عنوان «شکوه تبیین؛ از جبهههای دفاع مقدس تا پیشرانی بانوان در عهد جهاد»، اظهار کرد: هر عمل دارای جسم و روح است و آنچه موجب میشود یک عمل به کمال برسد، نیت انسان است؛ بنابراین شاخص ارزیابی هر عمل، نیت افراد است.
وی با اشاره به جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهای زیرمجموعه نهاد رهبری است و رویکرد این سازمان نسبت به مسائل جامعه، مبتنی بر نگاه رهبر معظم انقلاب است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی متعلق به همه مردم است و مردم پایه اصلی فعالیتهای این سازمان هستند و هویت مردمی، بخشی از ماهیت و جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی را شکل داده است.
علی محمدی با اشاره به ماموریت محوری سازمان تبلیغات اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب بر این نکته تأکید دارند که مأموریت محوری سازمان تبلیغات اسلامی، تبیین اسلام ناب در جامعه است و امروز در عرصههای مختلف اجتماعی به تبیین نیاز داریم.
وی، دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی را از دیگر مسئولیتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد و گفت: شورای توسعه فرهنگ قرآنی عالیترین ساختار حاکمیتی در این حوزه است و هر فردی که ایدهای در زمینه فعالیتهای تبیینی و قرآنی داشته باشد، میتواند آن را از مسیرهای مربوط پیگیری کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی با تأکید بر نقش بانوان در جریان تبیین اظهار کرد: بانوان از رهبران و پیشرانان جریانهای اجتماعی و فرهنگی هستند و در نهضت تبیین اسلام ناب نیز میتوانند نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
علی محمدی در تعریف مفهوم تبیین گفت: تبیین به معنای کشف حقایق به شکلی است که آن حقیقت در ذهن انسان جای بگیرد و به درستی فهم و درک شود.
وی با اشاره به اهمیت مسئله شناسی و حل مسئله در عرصه اجتماعی افزود: در حوزه حل مسئله، بیش از ۲۰ نظریه وجود دارد که میتوان از آنها برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تأکید کرد: بانوان با توجه به ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی خود، میتوانند پیشران و رهبران جهاد تبیین باشند و در ترویج و تبیین اسلام ناب و ارزشهای انقلاب اسلامی نقش آفرینی کنند.
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