تعطیلی موقت NICU بیمارستان میبد پس از فوت چهار نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال فوت چهار نوزاد در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد بررسی علت فوت نوزادان توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد در حال انجام است.

نخستین مورد فوت نوزاد در بیمارستان امام جعفر صادق(علیه السلام) میبد ۲۳ تیرماه امسال ثبت شده و در دو ماه چهار مورد فوت نوزاد در این مرکز ثبت شد، بنابراین به علت قابل قبول نبودن این اتفاق، علت آن در دست بررسی قرار گرفته و بخش NICU نیز برای بررسی کامل مسائل فنی و درمانی تعطیل شده است.

در حال حاضر تیم‌های تخصصی پرونده‌های مربوط به نوزادان تشکیل شده و موضوعاتی از جمله وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی، عملکرد دستگاه‌ها و احتمال تأثیر قطع و وصل برق در این موارد هم در حال بررسی است.

همچنین برای بررسی دقیق‌تر موضوع از وزارت بهداشت درخواست شده است یک تیم کارشناسی به یزد اعزام کند.

یکی از نوزادان نیز برای بررسی علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع شده است.

به گفته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، هنوز علت قطعی فوت چهار نوزاد و احتمال وجود قصور یا تخلف هنوز مشخص نشده و تعیین این موارد نیازمند اعلام نظر مراجع قانونی از جمله پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی است و بخش NICU بیمارستان میبد نیز تا تکمیل بررسی‌ها همچنان تعطیل است.